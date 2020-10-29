罗志祥丑闻刚刚过去，韩国男团EXO成员朴灿烈又被其女友曝出劈腿消息，据悉，在两人交往的三年中，朴灿烈就出轨了高达十余次，而他出轨的对象不仅包括空姐、主播，就连其女友身边的熟人都不放过，这样看来，朴灿烈的行为还真的有些过分。

按照朴灿烈女友的爆料，她和朴灿烈差不多三年前就开始交往了，当时还是男方对其展开猛烈的追求，可是为了保护自己的事业，朴灿烈一直都坚持不公开恋情。

此外，朴灿烈还曾经向女方提过，作为艺人，恋情曝光会对事业有很大的影响，而他一直以来都十分看重自己的事业，如果因为这样而影响前途，朴灿烈表示可能会因此寻短见。

女友了解了朴灿烈的真实想法后，也一直很尊重对方，所以两人选择经营地下恋情。交往中，女方也曾听说关于朴灿烈出轨的传言，可是她选择相信对方，直到自己掌握了实质的证据，才无奈选择分手。

朴灿烈曾经有求对方复合，可是女方将自己所知道的一切告诉朴灿烈后，他也就不做过多的纠缠。之前朴灿烈女友还在其社交网站上发文表示，除了我和你的粉丝之外，想必大家都知道你很脏。

此外，朴灿烈女友还直言，之前与朴灿烈同组合的成员在追求自己的时候，朴灿烈都没有挺身而出承认两人正在交往的事实，反而男方只是在背后对自己的队友骂骂咧咧，由此可以看出，朴灿烈对自己事业的紧张程度。

如今他被曝出这样的丑闻，想必也是很难在圈中立足，不过让网友最为惊讶的是，他的粉丝竟然没有一面倒的抵制他，反而不断的为其找借口洗白，还说其女友借机上位。

这样不理智的行为确实很难让人理解，希望这些粉丝早日认清事实，毕竟朴灿烈女友还掌握着一些相关的录音凭证，如果真的曝光想必朴灿烈也不会有翻身之日。到目前为止，其经纪公司都有没有做出正式的回应，但是这件事在网友看来，俨然是板上钉钉，所以再解释也是徒劳的，不是吗？



