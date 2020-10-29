提到张一山，很多人还会第一时间想起他在《家有儿女》中的刘星一角。很少在绯闻上有负面新闻的张一山，恋情成了他身上最大的话题之一了。前面刚和宋妍霏同居就曝出分手的消息，最近又被拍到与一个神秘女子在张一山的别墅旁边十指紧扣，疑似新恋情曝光。两个月换三任女朋友的速度都堪比王思聪和林更新了。

不过不得不提，张一山最近换女友的速度确实有些快了。他和宋妍霏自从2017年就开始传出绯闻，虽然被拍到很多次同框及情侣装，但从来没有承认过在一起，感情却非常稳定。

直到今年8月份，有媒体拍到宋妍霏经常从张一山的别墅出来，坐实了两个人同居的新闻，疑似好事将近。但没想到新闻曝出没几天，两个人分手就成为了热搜，关键还是宋妍霏单独发了分手声明，张一山方面至今没做回应，两个人分手的原因也让不少人同情女方。

在和宋妍霏恋情期间，张一山被拍到与一短发女子有各种亲密的举动。两个人不仅手牵手关系暧昧，还同时去了同一家酒店，新闻爆出后，不少人觉得房子塌了，毕竟他和宋妍霏的感情有三年多了，加上张一山给大家传递的三观都很正，没想到却脚踏两只船。

新闻爆出后，张一山没有做任何的回应，加上宋妍霏方单独宣布了分手，所以很多吃瓜的群众也就不往下磕了。但没想到，事情过去还不到两个月，张一山又被曝出了新恋情，这已经是第三任了。

但这一任女友似乎更得张一山的宠爱，两个人在某地聚完餐后，张一山的助理先带着这个黄色长发美女出门，张一山紧跟其后，可能是担心被拍到。两个人到达张一山的别墅前后，刚开始还保持一段距离的走着，在没有人的时候，张一山直接拉起了女方的手，十指紧扣往自己的别墅走去，看起来像在热恋中。

虽然张一山到了恋爱结婚的年龄，加上他本身走的路线就是靠作品说话，所以大家对于他的恋情绯闻并没有多大的排斥，但两个月换三个女友确实有些太频繁了，不知道他这一次会不会出来做出回应？



