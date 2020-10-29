加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：181,445,732
  • 关注人气：209,270
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

新恋情曝光？张一山被拍与神秘黄发女子十指相扣，两个月换三任女友

(2020-10-29 10:47:53)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

提到张一山，很多人还会第一时间想起他在《家有儿女》中的刘星一角。很少在绯闻上有负面新闻的张一山，恋情成了他身上最大的话题之一了。前面刚和宋妍霏同居就曝出分手的消息，最近又被拍到与一个神秘女子在张一山的别墅旁边十指紧扣，疑似新恋情曝光。两个月换三任女朋友的速度都堪比王思聪和林更新了。

新恋情曝光？张一山被拍与神秘黄发女子十指相扣，两个月换三任女友

不过不得不提，张一山最近换女友的速度确实有些快了。他和宋妍霏自从2017年就开始传出绯闻，虽然被拍到很多次同框及情侣装，但从来没有承认过在一起，感情却非常稳定。

新恋情曝光？张一山被拍与神秘黄发女子十指相扣，两个月换三任女友

直到今年8月份，有媒体拍到宋妍霏经常从张一山的别墅出来，坐实了两个人同居的新闻，疑似好事将近。但没想到新闻曝出没几天，两个人分手就成为了热搜，关键还是宋妍霏单独发了分手声明，张一山方面至今没做回应，两个人分手的原因也让不少人同情女方。

新恋情曝光？张一山被拍与神秘黄发女子十指相扣，两个月换三任女友

在和宋妍霏恋情期间，张一山被拍到与一短发女子有各种亲密的举动。两个人不仅手牵手关系暧昧，还同时去了同一家酒店，新闻爆出后，不少人觉得房子塌了，毕竟他和宋妍霏的感情有三年多了，加上张一山给大家传递的三观都很正，没想到却脚踏两只船。

新恋情曝光？张一山被拍与神秘黄发女子十指相扣，两个月换三任女友

新闻爆出后，张一山没有做任何的回应，加上宋妍霏方单独宣布了分手，所以很多吃瓜的群众也就不往下磕了。但没想到，事情过去还不到两个月，张一山又被曝出了新恋情，这已经是第三任了。

新恋情曝光？张一山被拍与神秘黄发女子十指相扣，两个月换三任女友

但这一任女友似乎更得张一山的宠爱，两个人在某地聚完餐后，张一山的助理先带着这个黄色长发美女出门，张一山紧跟其后，可能是担心被拍到。两个人到达张一山的别墅前后，刚开始还保持一段距离的走着，在没有人的时候，张一山直接拉起了女方的手，十指紧扣往自己的别墅走去，看起来像在热恋中。

新恋情曝光？张一山被拍与神秘黄发女子十指相扣，两个月换三任女友

虽然张一山到了恋爱结婚的年龄，加上他本身走的路线就是靠作品说话，所以大家对于他的恋情绯闻并没有多大的排斥，但两个月换三个女友确实有些太频繁了，不知道他这一次会不会出来做出回应？


我的更多文章：
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤
购买油罐车注意事项：油罐车的配置及功能
购买油罐车注意事项：油罐车的配置及功能
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？
个人购买油罐车需要什么手续？办营运证和上户要多少费用？
个人购买油罐车需要什么手续？办营运证和上户要多少费用？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇16岁张铭浩与多位女生网恋，露骨聊天记录曝光，都是早熟惹的祸？
    后一篇 >又一位男星人设崩塌！与女友交往3年出轨十多次，粉丝却拼命为其洗白
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有