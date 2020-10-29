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16岁张铭浩与多位女生网恋，露骨聊天记录曝光，都是早熟惹的祸？

(2020-10-29 09:25:55)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

乐华是国内著名的娱乐公司，在培养练习生方面向来都是佼佼者，很多娱乐圈的新人也都是通过参选练习生的方式而被观众熟知，继而开启之后的演艺道路。

16岁张铭浩与多位女生网恋，露骨聊天记录曝光，都是早熟惹的祸？

张铭浩就是乐华其中的一份子，今年才十六岁的他已经成为公司重点栽培的对象，虽然知名度和人气度都还有上升的空间，不过只要他自己肯努力，加上公司的包装，将来的前途一定无可限量。

16岁张铭浩与多位女生网恋，露骨聊天记录曝光，都是早熟惹的祸？

可是近日曝出的丑闻却使他再难翻身，据一名知情人士爆料，自己的一个朋友和张铭浩在交往，但是交往期间，张铭浩不仅向她朋友索要各种礼物，还经常对她提出一些过分且难以启齿的要求。

16岁张铭浩与多位女生网恋，露骨聊天记录曝光，都是早熟惹的祸？

此外，这位爆料者还将张铭浩和朋友的聊天记录曝光，网友看到后，也表示大跌眼镜，因为这些话绝不像出自一个16岁少年的口中。据悉，当初爆料人士的朋友和张铭浩是在一个漫展认识的，不过两人的发展速度却很快，第一天张铭浩就暗示要和女生去酒店，虽然后来两人都是通过网聊的方式谈恋爱，但是并不影响双方的感情。

16岁张铭浩与多位女生网恋，露骨聊天记录曝光，都是早熟惹的祸？

没过多久之后，张铭浩开始向女生索要球鞋、衣服等不同的物品，也许是金额不算很大，女生一次又一次的转给了他。后来女生多次要求见面，但是张铭浩都以忙为借口推辞了。不过有一次张铭浩的谎话还是被女生揭穿了，因为两人正好在某个地方撞了个正着，哪曾想，张铭浩直接表示不认识女生，这也是让女生一脸愕然。

16岁张铭浩与多位女生网恋，露骨聊天记录曝光，都是早熟惹的祸？

此事曝光后没多久，还有另一位女生也爆料，其实之前自己同样和张铭浩交往过，交往期间，张铭浩也是用同样的套路问自己索要财物以及提出各种过分要求，后来两人不欢而散后，女生还用自己的小号加对方，没想到真的试探出对方是个不折不扣的玩咖。

16岁张铭浩与多位女生网恋，露骨聊天记录曝光，都是早熟惹的祸？

这一系列的丑闻曝出后，张铭浩的偶像人设立马崩塌了，他的后援会也发声明要脱粉，看来大家都是理智追星的人，知道作为一个公众人物应起到的表率作用。

16岁张铭浩与多位女生网恋，露骨聊天记录曝光，都是早熟惹的祸？

尤其是张铭浩年纪这么小，行为就如此不堪，想必与其父母的教育也有很大的关系。经历了这场风波后，张铭浩被乐华开除，大好的前途就这么毁了，此刻无论他怎么后悔，也都于事无补。最后，只希望他能够重新认识自己，学习做一名合格的青少年，这样对其之后的人生也会有很大的帮助。


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