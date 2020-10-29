经纪公司对于明星来说很重要，很多明星走红前多是依仗经纪公司接洽工作，走红后才有能力成立自己的工作室。有些明星很幸运，得到公司力捧，比如迪丽热巴，但也有女星被公司压榨打压。下面我们来盘点一下被曝遭公司打压虐待的八大女星，谁最让人心疼？

1、邓紫棋

邓紫棋是颇有才华的90后女歌手，她曾是蜂鸟音乐公司旗下的艺人，双方解约的事情也曾引发热议。近日，邓紫棋在受访时自曝曾被前经纪公司精神虐待，她还谈到了换歌事件以及超负荷工作等事件，邓紫棋表示她甚至差点得了抑郁症。

2、张韶涵

张韶涵虽然才38岁，但她却经历了人生的大起大落。很多网友评论说张韶涵有一个不省心的家庭和不作为的经纪公司。据报道，张韶涵曾因负面绯闻缠身以及身体问题而被公司雪藏。近两年张韶涵一直在努力争取解约。

3、yamy

yamy曾自曝说公司老板曾骂她长得丑，嫌她不时尚，此事曾引发热议。很多网友觉得yamy疑似遭遇了职场pua，除了网友外，包括张嘉倪在内的一些明星也发声支持yamy。

4、乃万

乃万曾参加《青春有你第二季》，她还上过《中国新说唱2019》等综艺节目。乃万曾自曝说她曾被公司打压，只有一个助理，衣服要自己搭配。乃万曾表示被气疯了。当时也有很多网友表示同情乃万。

5、代文雯

女演员代文雯曾在古装剧《庆余年》中演沈婉儿，她曾自曝长期被公司老板骚扰，她不堪重负，得了抑郁症。但公司却觉得她的心理疾病不影响拍戏。此外代文雯和前经纪公司在分成比例等问题上也存在分歧，今年6月份，在法院的判决下，代文雯成功解约。

6、白庆琳

还记得《孝庄秘史》中的小玉儿吗？小玉儿的扮演白庆琳和女星姚晨是同学，她在《安家》中演倪芳芳。白庆琳也挺惨的，当年她演古装剧成名后却被经纪公司雪藏5年，没给她安排任何工作。如今白庆琳已经36岁了。

7、李彩桦

唐一菲宣布退出《演员请就位》的事情曾引发热议，据报道，她选择退赛跟她不想演艾莉有关。当年李彩桦因为在《回家的诱惑》中演艾莉而在内地走红。当年李彩桦在事业上升期曾因为拒绝潜规则而被公司雪藏。不过如今李彩桦过得挺好的，她嫁了一位有钱人。

8、蒋梦婕

蒋梦婕的起点挺高的，但近几年她却发展平平。蒋梦婕曾因为解约而赔了上千万。网上有报道称蒋梦婕选择解约跟她被公司打压有关。如今30岁的蒋梦婕疑似还单身，不过她和杨洋传过绯闻。



