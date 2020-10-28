提及张庭，你现在能想到什么，她是女演员还是成功的女商人？其实，现在准确来说张庭是商界的女大佬，虽然她和老公林瑞阳的微商生意曾因为产品质量的问题引发不少争议，但不得不说她的事业经营的非常成功。最近还被曝出她带着丈夫林瑞阳，及好朋友明道、高闺蜜陶虹一起在黄浦江买大楼的消息，花了17亿买下了整栋楼。除此之外她还表示会把其中的一层送给陶虹当办公室用。网友惊呼：林瑞阳张庭夫妇太有钱了，简直是“行走的印钞机”。

张庭在进入娱乐圈之前，是一位高学历的才女，没有学过表演的经验。但因为一条广告进入影视圈发展，出道三年就因为出演《戏说乾隆》走红，之后又拍摄了如《穿越时空的爱恋》、《夜光神杯》等热门电视剧，让人印象深刻。

她人生的转折点是在遇到了丈夫林瑞阳之后，林瑞阳在一次探班后，对张庭一见钟情。当时还因为林瑞阳与前妻的婚姻关系没有处理结束，张庭还背负上了第三者的骂名，因为压力太大她在记者会上直接哭到晕厥。表示要断绝和林瑞阳的关系，但没想到两个人对彼此都非常欣赏，感情难舍难分，一直恋爱了18年才选择结婚。

林瑞阳和张庭在一起后，两个人在2013年开始成立自己的品牌。两个人的身价加起来高达300多个亿，每个月给员工发工资都将近3亿。不过在张庭初期，很多人表示不理解，她的化妆品品牌还一度被曝出烂脸的负面新闻，让她在娱乐圈的口碑也一落千丈，无奈之下，她只能自己出来卖力吆喝，甚至还不惜扮丑。

在鼓励员工销售方面，张庭一直都非常厉害，去年4月份她曾在个人的社交平台放言让员工五月份一个月赚20亿，还亲自到现场助力，完美的达成了销量。

虽然经历了口碑的风波，但张庭的事业却完全没有受到影响，相反还越做越大。不少娱乐圈的明星开始向她靠拢，吴克群、汪东城、胡海泉、王琳等明星纷纷加入，陶虹和明道和她的关系走的最近。李小璐负面新闻曝出事业受挫后，也开始向张庭取经，做起了直播带货，还加入了张庭的团队。

张庭本人也会为这些明星朋友们加油站台，在明道发布自己品牌的当天，张庭带着明道尝试直播，仅用了40分钟的时间，就创下了高达1900多万的销量，可以说非常惊人。

明道也成为了张庭和陶虹的跟班，除此之外，陶虹还自己研发了自己的直播平台，手把手为代理商传授经验，还会持续邀请一些明星朋友前来助阵。