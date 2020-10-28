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又一位48岁女星宣布离婚！与第三任老公结婚8年，曾领养两个女儿

(2020-10-28 11:29:53)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

提及韩剧，不少人会想到《继承者们》、《太阳的后裔》、《请回答1988》等等，但其实韩剧的流行更早，《我叫金三顺》算是韩剧早期的代表作之一，讲述了平凡的女主人公金三顺坚强面对生活分钟困难，最终找到幸福的而故事，当时这部剧创下了高达50.5%的收视率。也让剧中的很多演员瞬间走红，今天我们来聊聊在剧中饰演三顺姐姐的李贤雅丰富又坎坷的感情史。

又一位48岁女星宣布离婚！与第三任老公结婚8年，曾领养两个女儿

李贤雅出生于1972年，1994年出道，同年就获得了KBS的新人奖。出道的起点可以说非常高了，早期的事业发展也比较顺。出道后的第三年，李贤雅就选择了与一位圈外人士结婚，对方比他大三岁，还是一名普通的上班族。对于女演员来说，结婚是一件多少都会对事业产生影响的一件事，但李贤雅似乎并不在乎。不过让她感觉到遗憾的是，这段婚姻并没有她想象中的那么好，可能因为事业的差距，仅仅维持不到3年，李贤雅就与第一任丈夫选择了离婚。

又一位48岁女星宣布离婚！与第三任老公结婚8年，曾领养两个女儿

这段失败的婚姻并没有给李贤雅带去多大的情感伤害，她继续着自己的演员职业，每年都会拍1-2部戏，直到离婚后的第六年，也就是2006年，李贤雅突然宣布要与从事娱乐事业的李仁光结婚，可能是吸取了第一次婚姻失败的教训，这次选择了一个圈内的人，还举行了盛大的婚礼。

又一位48岁女星宣布离婚！与第三任老公结婚8年，曾领养两个女儿

结婚后的第二年，李贤雅并没有选择生孩子，而是直接领养了一个女儿。三年后，她又领养了一个小女儿。正享受在两个女儿的宠爱中时，她的婚姻却遭遇了变故。领养完小女儿的第二年她和第二任丈夫的婚姻就走到了尽头，两人选择了离婚。

又一位48岁女星宣布离婚！与第三任老公结婚8年，曾领养两个女儿

不得不说，李贤雅找老公的速度比事业发展的快的多。她再次离婚后的第二年，就与第三任丈夫李某选择了结婚，对方是一位在美侨胞企业家。他们全家还曾一起出演了综艺《逃出鸟巢3》，李贤雅在节目中对女儿的严苛教育方法一时间成为大家热议的话题，因为一心希望自己的女儿能变成滑冰选手，她对女儿从饮食到休息都控制的非常严格。

又一位48岁女星宣布离婚！与第三任老公结婚8年，曾领养两个女儿

最近，李贤雅所在的经纪公司突然发文称，李贤雅与第三任丈夫已经结束了8年的婚姻，选择了离婚，而至于离婚的具体时间和原因对方均没有说明。不过，从李贤雅对女儿的霸道强制的控制，猜测李贤雅的婚姻失败是不是与其控制欲太强有关。不管怎样，都希望女神姐姐都能找到自己的幸福吧。

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