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林心如与霍建华婚变传闻愈演愈烈，到底是真是假？

(2020-10-28 10:02:14)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈中有些明星夫妻多次被传疑似离婚了，比如黄晓明和杨颖，林心如和霍建华也是如此。林心如和霍建华当街吵架的事情已经过去几天了，两人吵架的事也曾上热搜。事后，林心如删除了与霍建华的自拍照。

林心如与霍建华婚变传闻愈演愈烈，到底是真是假？

林心如曾就此事发声，她说有当街吵架，她和霍建华只是意见不同，所以说话的声音有点大。林心如经纪人也说没什么事，让大家不要做过多猜测。不过霍建华与林心如的感情问题还是成了大家关注的焦点。

林心如与霍建华婚变传闻愈演愈烈，到底是真是假？

霍建华当街抛下妻子，留妻子淋雨，自己开车走了，很多网友都觉得两人应该是吵架了。事件似乎还在继续发酵，这次霍建华和林心如又被传疑似离婚了。

林心如与霍建华婚变传闻愈演愈烈，到底是真是假？

林心如与霍建华婚变传闻愈演愈烈，到底是真是假？

网上有爆料称两人离婚了，由于该大V曾爆料过一些比较准确的事情，所以一些网友觉得离婚似乎有可能呢。

林心如与霍建华婚变传闻愈演愈烈，到底是真是假？

霍建华和林心如之间的感情是从友情升级为爱情的，就颜值来说，两人挺般配的，霍建华内敛高冷，而林心如开朗大方，两人在性格上是互补的。被曝当街吵架后，霍建华没有就此事发声。不过据报道，他在与老婆当街吵架后第二天去吃火锅了，还和火锅店店员友好合照了。

林心如与霍建华婚变传闻愈演愈烈，到底是真是假？

当年霍建华在婚礼上黑脸的事情曾引发热议，还有媒体曾爆料说霍建华和林心如在婚礼上发生了争吵。虽然霍建华夫妇婚后也曾秀过恩爱，发过糖，但是两人还是被指疑似貌合神离。或许是迫于无奈吧，林心如曾辟谣离婚传言。

林心如与霍建华婚变传闻愈演愈烈，到底是真是假？

被曝当街争吵，删了合照后，林心如的状态似乎不太好。近日，她参加了一场直播，她看上去心事重重，还有网友觉得她是在强颜欢笑。婚变传言愈演愈烈，霍建华却没有正面回应此事，他曾表示面对绯闻，最好是沉默，不去回应。

林心如与霍建华婚变传闻愈演愈烈，到底是真是假？

霍建华和林心如的婚姻状况究竟如何？这个问题只有当事人才能准确回答。婚姻不易，霍建华和林心如还有一个可爱的女儿，还是希望两人不要分开，让小海豚在完整的家庭长大。你觉得呢？


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