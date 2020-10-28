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又一位58岁导演因患癌症去世！与小14岁妻子结婚才5年，最放不下2岁女儿

(2020-10-28 09:14:58)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

2020年已经有多位明星离世了，大部分是因病去世的。近日，娱乐圈再次传来噩耗，又一位导演因癌症去世了，享年58岁。这位因病离世的导演就是钱国伟。钱国伟的离开对TVB以及电影界都是一种损失。

又一位58岁导演因患癌症去世！与小14岁妻子结婚才5年，最放不下2岁女儿

钱国伟1983年到TVB工作，他曾被称为TVB金牌监制。钱国伟监制过《志云饭局》、《味分高下》等节目。钱国伟是一位优秀的监制，也是一位颇有才华的导演，他执导过《2012喜上加喜》、《喜爱夜蒲》等影片。

又一位58岁导演因患癌症去世！与小14岁妻子结婚才5年，最放不下2岁女儿

还记得周星驰的电影《美人鱼》吗？钱国伟是这部电影的执行导演。钱国伟生前得的是胰脏癌，他也是饱受病痛折磨。钱国伟曾到国外接受治疗，因为生病，他暴瘦了约30斤。媒体曾拍到钱国伟在爱妻的搀扶下出行的照片。

又一位58岁导演因患癌症去世！与小14岁妻子结婚才5年，最放不下2岁女儿

钱国伟在娱乐圈中的人缘挺好的，男星郑伊健曾援助他医疗费，还曾积极帮他找医生看病。事已至此，希望钱国伟一路走好，愿天堂没有病痛。郑中基、唐咏诗等明星都发文悼念钱国伟。男星古天乐说钱国伟的离世让人感到惋惜。

又一位58岁导演因患癌症去世！与小14岁妻子结婚才5年，最放不下2岁女儿

钱国伟和曾志伟、郑伊健等明星是好友，据报道，得知钱国伟病重，曾志伟等人曾赶去医院探望，遗憾的是没能见他最后一面。钱国伟生前最放不下的是他的娇妻和爱女。钱国伟的女儿才2岁，他和小14岁娇妻结婚才5年。

又一位58岁导演因患癌症去世！与小14岁妻子结婚才5年，最放不下2岁女儿

钱国伟娶陈宛蔚的时候，郑伊健等明星都曾去贺喜。陈宛蔚曾在电视剧《潜行狙击》中演王妙芬。钱国伟因病去世，留下妻子和年仅2岁的孩子，的确是让人唏嘘。希望钱国伟一路走好，也希望陈宛蔚可以照顾好孩子。

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