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被曝为父母还债的明星，蔡少芬第八，杨丞琳第二，吴奇隆排第几？

(2020-10-28 08:09:18)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈的明星们每天都活在闪光灯下，受粉丝和观众的宠爱。其实这只是明星的一面，很多明星私下的心理压力和工作压力比普通人要高很多倍，如果家庭再给其一定的债务压力，除了要还债外，还要背负不断的舆论。最近最受瞩目的就是周震南事件了，虽然律师表示他不用承担债务，但作为受父母养大的孩子，于情他也应该帮忙还债。今天我们来盘点一下被曝为父母还债的八大明星，看看谁最让人心疼？

被曝为父母还债的明星，蔡少芬第八，杨丞琳第二，吴奇隆排第几？

1、吴奇隆

吴奇隆虽然从小就开始在娱乐圈发展，小虎队的走红让其赚了不少钱，但却因为父亲经商失败，背负上了巨额的债务。因为当时还小，只能借公司的钱帮父亲还债，每个月20多万，一直还了12年。所以早年间，吴奇隆工作非常拼命，一年到头基本都无休的状态。

被曝为父母还债的明星，蔡少芬第八，杨丞琳第二，吴奇隆排第几？

2、杨丞琳

杨丞琳和李荣浩的感情现在非常稳定，事业也发展的不错，人气和话题度居高不下，时不时还会上热搜。但她当时进娱乐圈发展时因为要为父母还债，小小年纪就背负了190多万的债务，在走红后两年内才还清了所有的债务。

被曝为父母还债的明星，蔡少芬第八，杨丞琳第二，吴奇隆排第几？

3、4、大S与小S

大小S两姐妹因为父亲喜欢赌博，欠上了高达300万的债务，还因为还不起遭到追讨。为了救回父亲，大小S以自己的能力帮其筹集债务这才赎回了父亲。但没想到父母离婚后，其父亲又欠债千万，导致父女的关系一度陷入僵局。

被曝为父母还债的明星，蔡少芬第八，杨丞琳第二，吴奇隆排第几？

5、贾静雯

贾静雯在出道初期，也有一段黑暗的时光，父亲因为经商失败，再加上病情恶化，导致欠了无数的债，为了帮父亲还债，她不仅住在十平方的房子里，五年内不间断的连续拍电视剧，直到2000年才帮家人还清所有的债务。

被曝为父母还债的明星，蔡少芬第八，杨丞琳第二，吴奇隆排第几？

6、林依晨

林依晨从小就生长在一个单亲家庭，母亲一个人把她和弟弟带大的。为了抚养她和弟弟，她母亲开始借钱生活，欠下千万台币。林依晨为了分担母亲的压力，从中学就开始兼职，最终帮母亲还完了所有的欠款

被曝为父母还债的明星，蔡少芬第八，杨丞琳第二，吴奇隆排第几？

7、梁洛施

梁洛施出生不久，其父亲就离世了，还留下了一大笔债务。为了帮父亲还债，她12岁就开始在娱乐圈发展，15岁签约经纪公司后，为了尽快帮父亲还清债务，一连签了四份“卖身”合同。

被曝为父母还债的明星，蔡少芬第八，杨丞琳第二，吴奇隆排第几？

8、蔡少芬

蔡少芬年轻的时候生活非常不好过，她在刚出道的十几年内，一直在替母亲还债。因为母亲嗜赌成性，欠下了1000万的赌债。没想到蔡少芬还清欠款后，母亲依旧没有改正，导致一度蔡少芬召开记者会声明要与其脱离母女关系。

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