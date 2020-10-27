古装剧《如意芳霏》的热度还是不错的，但是有网友吐槽男女主角的演技。《如意芳霏》这部剧真的是美女云集，抛开剧情和演技，这部剧的演员阵容真的是很养眼。下面我们来盘点《如意芳霏》中的八大美女，你最喜欢哪位？

1、鞠婧祎

90后美女鞠婧祎在《芸汐传》等古装剧中演过女主角，虽然有网友吐槽她的演技不太行，但她这次在《如意芳霏》中还是演女主角。就颜值来说，鞠婧祎演的女主角傅容是又仙又美。

2、许佳琪

许佳琪也是通过参加选秀出道的，她曾演过古装剧《芸汐传》。许佳琪在《如意芳霏》中演女二号傅宣，剧中傅宣是一位双貌双全的女子。很多网友评论说许佳琪演的傅宣很有气场，许佳琪在新剧中的表现还是不错的。

3、姜杉

姜杉的颜值也挺高的，她演过《小夜曲》等影视剧。姜杉也是SNH48的成员，她在《如意芳霏》中演郡主崔绾。姜杉的古装造型挺美的，但崔绾这个角色的人设不太讨喜。

4、宋昕冉

宋昕冉也是女团SNH48的成员，她也曾参加过《青你2》，只是没能在舞台上脱颖而出。宋昕冉是是一位95后美女，她在剧中饰演顾沅，剧中顾沅是一位侍女。很多网友评论说感觉宋昕冉挺适合演古装剧的。

5、王奕婷

王奕婷是一位学霸美女，她今年才19岁。王奕婷曾在古装剧《大主宰》中演唐芊儿，她这次在新剧中演齐竺。王奕婷演的齐竺给人感觉温柔甜美，不过剧中齐竺遭遇家变后黑化了。

6、孔肖吟

孔肖吟也是SNH48的成员，和鞠婧祎同属一间公司。孔肖吟曾参演电影《夜蝶》，她这是第一次演古装剧，她在剧中饰演秦卿，剧中秦卿表面看是一位青楼女子，但她其实是奸臣安插的棋子。

7、郑丹妮

00后美女郑丹妮也是SNH48的成员，她也是一位年轻有活力的美少女。郑丹妮演过的影视剧并不多，她这次在这部古装剧中演兰香，剧中兰香是女主角的贴身婢女，她对女主角忠心耿耿，这个角色还是比较讨喜的。

8、斓曦

还记得《甄嬛传》中的沈眉庄吗？沈眉庄的扮演者斓曦这次在《如意芳霏》中演淑妃，剧中淑妃是男主角的生母。戏外斓曦才37岁，只比男主角张哲瀚大8岁而已。斓曦演古装剧给人感觉端庄大气。



