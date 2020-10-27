加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：181,445,732
  • 关注人气：209,270
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

从“富二代”到“负二代”，周震南的人生犹如一部魔幻电视剧

(2020-10-27 11:29:39)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

周震南父母成“老赖”事件成为大家热议的话题，在事情发酵了两天后，周震南本人终于出来做出了回应，表示自己并不知道父母欠债，还说父母对自己保护的非常好，愿意陪父母一起度过难关。

从“富二代”到“负二代”，周震南的人生犹如一部魔幻电视剧

这条声明发出后，立刻遭到大批网友的痛批，表示到现在都还在立"2G人设”，父母欠了那么多钱怎么可能就一句不知道就了事。除此之外，这几天周震南的人设接连崩塌，曾经的断网少年、贵公子、耿直正直人设全部都不成立了。

从“富二代”到“负二代”，周震南的人生犹如一部魔幻电视剧

2000年出生的周震南在走红之前其实参加过不少选秀，17岁参加《明日之子》就获得了第四名的好成绩，之后还参加了《潮音战纪》拿到了第一名。虽然成绩非常优秀，但都没有让他火起来，直到《创造营》他以C位出道，票数高出第二名非常多。这次节目让周震南终于被大部分人所认识，关于他的人设也是在这些节目期间开始立起来的。

从“富二代”到“负二代”，周震南的人生犹如一部魔幻电视剧

他刚进娱乐圈发展时，就曾因为一把吉他10万多，有五支价值60万左右的大金表，加上穿着各种名牌，背着各种价格不菲的包包让不少人信了他的“富二代”人设。可能因为从小物质生活上没有感觉到匮乏，周震南之前还暗戳戳diss说唱歌手，称他们的歌词显的自己非常有钱，但唱完歌还跑便利店买东西吃。

从“富二代”到“负二代”，周震南的人生犹如一部魔幻电视剧

在大数据时代，很少会有年轻人完全不上网的情况，而周震南多次在综艺节目和直播中展现了他断网少年形象的一面，还曾因为这个呆萌的形象受到不少关注。就连他在发声明时，都表示自己完全不知道父母欠债一说，让不少人觉得不解和气愤，为什么就不能真诚的发个声明。

从“富二代”到“负二代”，周震南的人生犹如一部魔幻电视剧

因为周震南自带话题度，这几年没少参加综艺，他还曾在综艺中说过自己家的家训：不能撒谎、坚持不懈、记得报恩。现在看来，这个家训颇有点嘲讽的味道，毕竟他的父母都没有做到。

从“富二代”到“负二代”，周震南的人生犹如一部魔幻电视剧

周震南在家人出事之前，一直都在立耿直的人设，有任何的事都会很快站出来说。例如自己父母受到私生困扰时，直接称不要去打扰他的家人，而这次出事他并没有第一时间站出来，而是选择了其父亲和经纪公司发了声明的第三天才站了出来。

从“富二代”到“负二代”，周震南的人生犹如一部魔幻电视剧

从“富二代”到“负二代”，周震南的人生犹如电视剧，也是够魔幻的。但不论是作为受害者还是旁观者，可能都想要周震南真正承担其责任，毕竟作为一个偶像，也要为粉丝树立正面的形象。如果这次事件他处理不当，可能会断送他如日中天的演艺生涯。

我的更多文章：
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？
个人购买油罐车需要什么手续？办营运证和上户要多少费用？
个人购买油罐车需要什么手续？办营运证和上户要多少费用？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇21年后重归于好？揭秘陈佩斯与央视的恩怨内幕
    后一篇 >《如意芳霏》中的美女排行，斓曦第八，许佳琪第二，鞠婧祎排第几？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有