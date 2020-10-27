周震南父母成“老赖”事件成为大家热议的话题，在事情发酵了两天后，周震南本人终于出来做出了回应，表示自己并不知道父母欠债，还说父母对自己保护的非常好，愿意陪父母一起度过难关。

这条声明发出后，立刻遭到大批网友的痛批，表示到现在都还在立"2G人设”，父母欠了那么多钱怎么可能就一句不知道就了事。除此之外，这几天周震南的人设接连崩塌，曾经的断网少年、贵公子、耿直正直人设全部都不成立了。

2000年出生的周震南在走红之前其实参加过不少选秀，17岁参加《明日之子》就获得了第四名的好成绩，之后还参加了《潮音战纪》拿到了第一名。虽然成绩非常优秀，但都没有让他火起来，直到《创造营》他以C位出道，票数高出第二名非常多。这次节目让周震南终于被大部分人所认识，关于他的人设也是在这些节目期间开始立起来的。

他刚进娱乐圈发展时，就曾因为一把吉他10万多，有五支价值60万左右的大金表，加上穿着各种名牌，背着各种价格不菲的包包让不少人信了他的“富二代”人设。可能因为从小物质生活上没有感觉到匮乏，周震南之前还暗戳戳diss说唱歌手，称他们的歌词显的自己非常有钱，但唱完歌还跑便利店买东西吃。

在大数据时代，很少会有年轻人完全不上网的情况，而周震南多次在综艺节目和直播中展现了他断网少年形象的一面，还曾因为这个呆萌的形象受到不少关注。就连他在发声明时，都表示自己完全不知道父母欠债一说，让不少人觉得不解和气愤，为什么就不能真诚的发个声明。

因为周震南自带话题度，这几年没少参加综艺，他还曾在综艺中说过自己家的家训：不能撒谎、坚持不懈、记得报恩。现在看来，这个家训颇有点嘲讽的味道，毕竟他的父母都没有做到。

周震南在家人出事之前，一直都在立耿直的人设，有任何的事都会很快站出来说。例如自己父母受到私生困扰时，直接称不要去打扰他的家人，而这次出事他并没有第一时间站出来，而是选择了其父亲和经纪公司发了声明的第三天才站了出来。