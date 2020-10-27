加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：181,445,732
  • 关注人气：209,270
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

21年后重归于好？揭秘陈佩斯与央视的恩怨内幕

(2020-10-27 10:22:45)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

说起春晚的喜剧人物，你能想到谁，赵本山、宋丹丹、沈腾、贾玲等等。今天我们来聊一位比这些喜剧演员更早登上春晚舞台的大师，他因为央视走红，但没走红多长时间，就遭遇了被雪藏封杀。他究竟与央视有什么样的恩怨内幕，至今又为什么与央视交好？

21年后重归于好？揭秘陈佩斯与央视的恩怨内幕

陈佩斯和朱时茂在央视舞台上的合作，为大家带去了不少的笑料。尤其是陈佩斯在1984年的《吃面条》中的无实物表演至今都被称为教科书级别的。他因为每年都会贡献出优秀的作品，加上他的人气非常高，所以非常受央视的重视，在1986年担任了央视广播说唱团的演员。这之后他在央视的发展如鱼得水，影视上也出了不错的作品。

21年后重归于好？揭秘陈佩斯与央视的恩怨内幕

但在1998年，朱时茂的事业出现了转折，他在春晚上表演完最后一个作品《王爷与邮差》外，就告别了春晚舞台，和央视也断了联系，事业上也受到了重挫。原因是陈佩斯发现央视旗下的发行公司背地里发行他和朱时茂的小品，并刻成了VCD盈利。

21年后重归于好？揭秘陈佩斯与央视的恩怨内幕

这件事情成为陈佩斯与央视闹掰的导火索，可能是因为作为原创者对于作品的维护，也可能当时陈佩斯正在人气巅峰期，所以天不怕地不怕直接把该公司告上了法庭，并要求对方赔偿经济损失33万元，并公开对他们道歉。虽然官司打赢了，但他们和央视的关系就此受到了影响。也是因为陈佩斯朱时茂的退出，赵本山开始受到央视的重视，并因此走红。

21年后重归于好？揭秘陈佩斯与央视的恩怨内幕

离开了央视的舞台，陈佩斯的小品几乎再没有适合的舞台。但生活还要继续，陈佩斯就开始转行做起了话剧，成立了自己的影视公司，开始涉足电影，他出演的作品还曾获得文化部优秀影片奖。

21年后重归于好？揭秘陈佩斯与央视的恩怨内幕

直到2015年，陈佩斯自导自演的电视剧《好大一个家》登录央视，算是为和解奏响了前奏，还希望他能重返春晚。最近央视首档喜剧传承类综艺《金牌喜剧班》官宣了陈佩斯担任首发导师，这是时隔21年后，他再次回到央视的喜剧舞台，还是首发导师，看来很受央视的重视。

21年后重归于好？揭秘陈佩斯与央视的恩怨内幕

消息曝出后，不少看过陈佩斯小品的网友表示爷情回，难道陈佩斯要上春晚的舞台了。不过目前还没有确实的消息证实，不过这次信号让不少人对央视春晚多了一份期待。毕竟这几年的央视春晚少了赵本山、宋丹丹这样的大咖，语言类节目亮点不足，如果陈佩斯能回归，相信会让不少人都非常期待。


我的更多文章：
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
购买油罐车注意事项：油罐车的配置及功能
购买油罐车注意事项：油罐车的配置及功能
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？
个人购买油罐车需要什么手续？办营运证和上户要多少费用？
个人购买油罐车需要什么手续？办营运证和上户要多少费用？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇岳云鹏被曝不认7岁私生女？揭秘岳云鹏鲜为人知的婚姻生活
    后一篇 >从“富二代”到“负二代”，周震南的人生犹如一部魔幻电视剧
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有