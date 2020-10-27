说起春晚的喜剧人物，你能想到谁，赵本山、宋丹丹、沈腾、贾玲等等。今天我们来聊一位比这些喜剧演员更早登上春晚舞台的大师，他因为央视走红，但没走红多长时间，就遭遇了被雪藏封杀。他究竟与央视有什么样的恩怨内幕，至今又为什么与央视交好？

陈佩斯和朱时茂在央视舞台上的合作，为大家带去了不少的笑料。尤其是陈佩斯在1984年的《吃面条》中的无实物表演至今都被称为教科书级别的。他因为每年都会贡献出优秀的作品，加上他的人气非常高，所以非常受央视的重视，在1986年担任了央视广播说唱团的演员。这之后他在央视的发展如鱼得水，影视上也出了不错的作品。

但在1998年，朱时茂的事业出现了转折，他在春晚上表演完最后一个作品《王爷与邮差》外，就告别了春晚舞台，和央视也断了联系，事业上也受到了重挫。原因是陈佩斯发现央视旗下的发行公司背地里发行他和朱时茂的小品，并刻成了VCD盈利。

这件事情成为陈佩斯与央视闹掰的导火索，可能是因为作为原创者对于作品的维护，也可能当时陈佩斯正在人气巅峰期，所以天不怕地不怕直接把该公司告上了法庭，并要求对方赔偿经济损失33万元，并公开对他们道歉。虽然官司打赢了，但他们和央视的关系就此受到了影响。也是因为陈佩斯朱时茂的退出，赵本山开始受到央视的重视，并因此走红。

离开了央视的舞台，陈佩斯的小品几乎再没有适合的舞台。但生活还要继续，陈佩斯就开始转行做起了话剧，成立了自己的影视公司，开始涉足电影，他出演的作品还曾获得文化部优秀影片奖。

直到2015年，陈佩斯自导自演的电视剧《好大一个家》登录央视，算是为和解奏响了前奏，还希望他能重返春晚。最近央视首档喜剧传承类综艺《金牌喜剧班》官宣了陈佩斯担任首发导师，这是时隔21年后，他再次回到央视的喜剧舞台，还是首发导师，看来很受央视的重视。

消息曝出后，不少看过陈佩斯小品的网友表示爷情回，难道陈佩斯要上春晚的舞台了。不过目前还没有确实的消息证实，不过这次信号让不少人对央视春晚多了一份期待。毕竟这几年的央视春晚少了赵本山、宋丹丹这样的大咖，语言类节目亮点不足，如果陈佩斯能回归，相信会让不少人都非常期待。



