娱乐圈的新闻每天都能让人跌破眼镜，最近岳云鹏也惹上事了。有一女子突然在网络接连发布多条视频，表示被岳云鹏骗婚又骗孕，如今女儿已经七岁了，希望岳云鹏能承认这个女儿，履行一个当父亲的责任。并爆料了她和岳云鹏相识于8年前，当时岳云鹏还在打工。视频一发出后，引发了不少热议，不少网友表示不相信小岳岳是这样的人，觉得该女子在说谎。

眼看事情越闹越大，岳云鹏随后在个人的社交平台晒出了自己一天的行程表，从早上到晚上安排的满满的。虽然没有正面回应该女子的爆料，但从时间表的内容上不难看出，岳云鹏的生活和大部分人都一样，还会和老婆一起辅导女儿功课，又给自己树立了个好的形象，只不过他起床的效率和运动的坚持让不少网友看完忍不住吐槽调侃了起来。

岳云鹏之所以在大家心中是一个老实人的形象，与他和德云社、其老婆的关系故事分不开。2010年德云社面临危机时，岳云鹏挑起了大梁，矜矜业业工作。他和妻子郑敏在他未出名前就认识了，当时他还是一个打工人。

岳云鹏事业上有起色后，不仅没有抛弃郑敏，还和郑敏结为了夫妻，当时德云社几乎所有的演员都参加了他们的婚礼，两个人于2012年生下了一个可爱的女儿。

岳云鹏大火之后，在婚姻上也没有出现任何的负面传闻。和妻子郑敏的关系一直都非常好，为了照顾丈夫的事业，郑敏辞掉了护士的工作，专心在家照顾孩子老人。

前段时间郑敏因为要做一个手术，把头发给剃光了，当时岳云鹏还在老婆的评论区为她加油打气。手术后没多久，郑敏就开始陪岳云鹏参加工作，一起出现在公众场合。

除此之外岳云鹏对于老婆的爱从来不掩藏，经常在节目中提及老婆。所以当岳云鹏出现负面新闻时，网友们是不太相信的。

不过，虽然该女子晒出了多条视频说孩子是岳云鹏的，这完全构不成证据。除非有非常实锤的证据，要不然该女子就脱不开要蹭岳云鹏热度的可能。