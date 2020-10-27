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他被称偶像教父，曾为罗志祥求情，如今59岁因妹妹去世伤心落泪

(2020-10-27 08:33:54)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈中有些男星被曝是妹控，陈柏霖、谢霆锋等男星都很疼爱自己的妹妹。血浓于水，兄妹之间的情谊还是很深厚的。近日，知名经纪人孙德荣在提及自己妹妹去世的事情时，忍不住落泪了。原来孙德荣亲爱的妹妹前段时间猝死了。

他被称偶像教父，曾为罗志祥求情，如今59岁因妹妹去世伤心落泪

孙德荣的妹妹比他小3岁，让人唏嘘的是孙德荣的妹妹生前是一位智障人士，智商大概也就3岁而已。多年来孙德荣一直担负着照顾妹妹的重任，兄妹之间的感情自然是比较深厚的。孙德荣还呼吁大家对智障人士多一些关爱和包容。

他被称偶像教父，曾为罗志祥求情，如今59岁因妹妹去世伤心落泪

孙德荣的人生经历很丰富，如今59岁的他也经历过人生的大起大落。在进入演艺圈以前，孙德荣从事过餐饮等工作，后来他成立了自己的经纪公司。陈乔恩、明道、王心凌等明星都曾是他公司旗下的艺人。

他被称偶像教父，曾为罗志祥求情，如今59岁因妹妹去世伤心落泪

孙德荣捧红过5566等偶像团体，造星能力颇强的他在台湾曾被偶像教父。罗志祥的走红也离不开孙德荣的力捧，孙德荣曾是罗志祥的经纪人。孙德荣有眼光，工作也很认真，他真的是一位很优秀的经纪人。

他被称偶像教父，曾为罗志祥求情，如今59岁因妹妹去世伤心落泪

孙德荣和罗志祥也闹过不和，但是罗志祥劈腿事件闹得沸沸扬扬的事情，孙德荣却曾发声为罗志祥求情，他说曾经爱过的人不应该互相伤害，媒体也不该落井下石。孙德荣曾因身体原因停止在演艺圈的工作。他得过膀胱癌，还曾因吸毒被抓。

他被称偶像教父，曾为罗志祥求情，如今59岁因妹妹去世伤心落泪

据报道，当年孙德荣带着3亿身家退休的，不过近几年他也因投资失利而亏损不少。孙德荣自己身体欠佳却还要照顾年迈的母亲。近些年孙德荣也转型当网红了，因此也有网友吐槽他沦为网红挣钱。孙德荣一直没有结婚，据报道，他甚至都交代好后事了。妹妹的离世对孙德荣打击挺大的，希望他节哀！


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