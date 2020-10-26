娱乐圈的明星们一个个在台前光鲜亮丽，号召力十足，有些明星在背后也有着不为人知的家世背景。有的是红N代，祖辈有着显赫的地位，有的是商业大佬，叱咤商场几十载。今天我们就来揭秘娱乐圈明星们的显赫身世背景，看看哪个明星的爷爷最厉害？

1、范冰冰

范冰冰因为负面新闻事业被暂定了两年多，今年开始频繁的尝试复出。关于她的一举一动也引发了不少热议，最近就有网友曝出了范冰冰爷爷的背景，她爷爷十几岁就参军了，参加过很多次战争，战功显赫，还与战友一起参加过国庆大典。

2、李晨

李晨也是一名地地道道的红三代，他的父亲和爷爷都是军人。李晨曾在采访中提到他的爷爷曾在延安抗日军政大学上的学，据了解，这个学校的学生大多都是军师级别的干部，这样看来李晨的爷爷应该也是一位有背景的人物。

3、柯蓝

柯蓝本名钟好好，她的爷爷钟期光是新中国第一代上将，赫赫有名的开国元勋之一。其实她是地地道道的北京大妞，生活在北京部队大院。

4、韩雪

韩雪的家庭背景一直是她身上的一个标签之一，她是在一个军人的家庭里长大的孩子。出道后韩雪也几乎没有任何的负面新闻传出，她的爷爷曾是副总参谋长，外公是原北京军区司令员。

5、关之琳

关之琳有“香港第一美女”之称，出演过《黄飞鸿》、《冒险王》等诸多影视作品。爷爷关麟征是黄埔军校第二任校长，曾官至陆军总司令。“九一八事变”后，关麟征领导官兵参加过长城抗战、台儿庄战役。

6、林峰

不久前，林峰在微博晒了爷爷的纪念雕像。表现要向爷爷致敬。林峰的祖父林梦飞曾经是黄埔军校第五期的学生，曾是少将。林峰爷爷1994年8月15日因病去世，终年86岁。1995年，林峰爸爸林华国发起成立“林梦飞教育基金会”。

7、黄大炜

歌手黄大炜的祖父曾是张学良的五弟张学森，他也自小就受祖父的教育，一直都非常爱国。张学良晚年的生活一直由张学森打理，是一个既有骨气又有情谊的人。

8、王菲

王菲作为家喻户晓的歌手，虽然已经是半隐退状态，但关注度丝毫不减。她的祖父也是一位响当当的人物，她祖父王兆民曾显赫一时，毕业于北京大学国文系，曾是立法院的一名立法委员。

9、刘若英

刘若英的祖父刘晓勇虽然没有什么战绩，但在官场上如鱼得水。有陆军上将，评议委员多种身份，非常有智慧。



