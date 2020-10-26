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周震南父母欠债上亿不还，律师称纠纷与子女无关，却引发网友众怒

(2020-10-26 12:40:48)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

这两天最受关注的要数周震南父母被曝出被列入失信人名单，欠债上亿却不还的新闻了。自从一名自称受害者的网友曝出该条新闻后，关于周震南父亲的这几年经历的投诉高达几百次，旗下的公司超过200次被列为限制消费企业，3次被强制执行。关于“父母犯错艺人要负责吗”的话题也被推上了热搜，不少人觉得父债子偿。但没想到律师的回复，却让不少网友心凉了。

周震南父母欠债上亿不还，律师称纠纷与子女无关，却引发网友众怒

有律师表示，虽然周震南是明星，是公众人物，但只要他没有参与到父亲的事业中，没有为父亲的债务做过担保，那么他就不存在要替父母还款的义务。

周震南父母欠债上亿不还，律师称纠纷与子女无关，却引发网友众怒

但是不少网友看到律师的说法后表示很气愤，毕竟周震南从小就上的是学费昂贵的贵族学校，穿戴也都是名牌价值不菲，父母对他的演艺事业非常支持。这些因素加在一起，有不少人觉得周震南有责任帮忙还债，毕竟他父母给他花的钱都是从这些受害人手里挣来的。

周震南父母欠债上亿不还，律师称纠纷与子女无关，却引发网友众怒

除了要不要帮父母还债受人关注外，周震南在娱乐圈的发展受不受影响，也是很多粉丝和网友关注的一个点。父母的负面新闻影响到了艺人本身，艺人该不该暂停事业。但目前为止周震南的经纪公司都并未对此做出回应，

周震南父母欠债上亿不还，律师称纠纷与子女无关，却引发网友众怒

他最近常驻的一档综艺《姐姐的爱乐之程》中的镜头会不会删减，有消息曝出同公司的毛不易将顶替周震南的角色，继续参与节目的录制。但昨天晚上湖南卫视的剪辑师直接在个人社交平台发文回应称：并没有接到类似的通知，瞎说，谣传。看来，湖南卫视还是决定要用周震南。而从节目之前播出的内容来看，周震南出演的镜头也依旧在保留着，没有做丝毫的删减。

周震南父母欠债上亿不还，律师称纠纷与子女无关，却引发网友众怒

如果有事实证明周震南确实不需要帮父母还款，而他的演艺事业也不会受到任何的影响，继续作为一名偶像活跃在娱乐圈。截止目前为止，周震南本人也并未出来做任何的回应，你还会喜欢这样的一个明星吗？


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