娱乐圈中有些明星是草根出身的，比如王宝强。但也有明星却是星二代或是富二代。富二代是含着金汤匙出生的，很多人羡慕他们。但是近些年也有明星被曝富二代人设造假。下面我们来盘点一下娱乐圈立富二代人设的八大明星，看看谁真谁假？

1、周震南

近日，周震南和他的父母上热搜了。据报道，周震南的父母是欠债上亿的老赖。此事被曝出后，网友也因此质疑周震南的富二代人设。也有网友表示同情那些债主。

2、黄明昊

黄明昊是颇有潜力的00后男星，他曾和蔡徐坤、范丞丞是队友。黄明昊上过《密室大逃脱》等综艺节目。据报道，黄明昊家里很有钱，他也是很多网友眼中的富二代。但是黄明昊的妈妈却被曝是欠钱不还的老赖。

3、张超

85后男演员张超是通过参加选秀进入演艺圈的，他是网剧《独家记忆》中男主角的扮演者。张超的富二代人设曾被指疑似作假。网曝张超的爸妈都是普通工人，一家曾挤在46平米的老房子里。

4、黄智博

黄智博曾是乐华娱乐的训练生，他以卖口罩为名实施诈骗的事情曾引发热议。曾有网友以为黄智博是富二代，没想到他这么缺钱，为了十几万断送了自己的前程，辜负了家人的期许。

5、黄子韬

娱乐圈也有真的富二代，比如黄子韬。黄子韬有一位很爱他的父亲，遗憾的是他父亲因病去世了。黄子韬的父亲生前曾说他给黄子韬挣了二百多亿的家产。黄子韬真的是不差钱的富二代。

6、华晨宇

华晨宇是颇有才华的歌手，近些年他上了多档综艺节目。据报道，华晨宇也是一位富二代。不过华晨宇还是挺拼的，他热爱音乐，希望通过自己的努力得到大家的肯定。

7、乔欣

乔欣和杨洋的绯闻恋情被曝出的时候，曾有网友觉得乔欣在娱乐圈发展一般，配不上杨洋。但没想到乔欣却被曝是一位富二代，住豪宅，只不过乔欣以往比较低调，不爱炫富。

8、虞书欣

曾有网友吐槽虞书欣是作精，爱卖萌。虽然一些网友吐槽虞书欣有公主病，但虞书欣却是一位白富美，据报道，她是五家公司的老板。虞书欣才25岁，但她不仅有钱，而且还有事业，难怪很多网友说她是人生赢家。



