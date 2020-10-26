加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：181,445,732
  • 关注人气：209,270
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

70岁谭咏麟近照曝光，爬上2457米雪山，却感叹记忆力衰退

(2020-10-26 10:07:22)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

提及上一代的老牌歌手，校长谭咏麟是一个不得不提的人物。他创作出了太多经典的作品，除了唱歌之外，谭咏麟还是一名演员，出演了不少经典的电影。虽然他除了偶尔出来参加个唱歌类综艺外，剩下的日子基本都在享受生活。

70岁谭咏麟近照曝光，爬上2457米雪山，却感叹记忆力衰退

10月25日是重阳节，谭咏麟在个人社交账号上晒出一组照片。并且写道：重阳登高，我们去了一个很高的天水双连的高地，天气非常的好，十分难得，我还拿到了证书呢。

70岁谭咏麟近照曝光，爬上2457米雪山，却感叹记忆力衰退

只见他染了一头金发，戴着墨镜，身穿羽绒服系着围脖，身材虽然有些发福，但还是很显温文尔雅，精神状态很不错。不得不说的是，谭咏麟完全不像70岁的人。

70岁谭咏麟近照曝光，爬上2457米雪山，却感叹记忆力衰退

原来，当天谭咏麟与圈内好友一起去爬长白山。从他晒出来的证书看，他成功登上了2457米的雪山，真的让人佩服不已。

70岁谭咏麟近照曝光，爬上2457米雪山，却感叹记忆力衰退

不久前他晒出的一组晨练健身照，还因为运动裤太短引发了不少热议。除了一些日常的健身，谭咏麟对于运动的热爱程度非比一般。这可能也与其成长环境有关，1950年出生的谭咏麟父亲是一名足球运动员，母亲是一位音乐爱好者，谭咏麟完美继承了父母的优点。即使是现在，他还会自己的好朋友参加足球的比赛，因为对足球了解的比较多，谭咏麟在比赛期间还会主动组织自己的队员们开会，布置作战方案。

70岁谭咏麟近照曝光，爬上2457米雪山，却感叹记忆力衰退

除此之外，谭咏麟还坚持爬山跑步。创作上也没有闲着，为了能在未来有一天开演唱会与粉丝们见面，谭咏麟在生活运动之余，还会空出时间在家作词谱曲，非常认真。不得不说谭咏麟活成了大家想要的那种晚年生活。

70岁谭咏麟近照曝光，爬上2457米雪山，却感叹记忆力衰退

不过令不少人担心的是，虽然身强体壮，但谭咏麟却感叹自己的记忆力下降。很多自己之前去过的地方都记不清了，不少粉丝怀疑是遗传，之前曾爆料谭咏麟的父亲就患有脑退化症，不知道谭咏麟只是单纯的因为年纪大记不清事情，还是真的患病了。

70岁谭咏麟近照曝光，爬上2457米雪山，却感叹记忆力衰退

虽然记忆力出现了问题，但谭咏麟还是同意了综艺《我们的歌》的录制。不过谭咏麟面对自己的记忆力不好这个事，并没有太在意，相反还以照片的形式记录自己每天生活的细节。祝福谭校长身体健康，未来能给我们带来更多好听的歌曲。


我的更多文章：
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤
散装饲料车多少钱？饲料车厂家直销，现在咨询，优惠15%！
散装饲料车多少钱？饲料车厂家直销，现在咨询，优惠15%！
散装饲料运输车哪家好？购买散装饲料运输车注意事项
散装饲料运输车哪家好？购买散装饲料运输车注意事项

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点近年来复出受阻的八大明星，谁最让人心疼？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有