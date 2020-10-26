提及上一代的老牌歌手，校长谭咏麟是一个不得不提的人物。他创作出了太多经典的作品，除了唱歌之外，谭咏麟还是一名演员，出演了不少经典的电影。虽然他除了偶尔出来参加个唱歌类综艺外，剩下的日子基本都在享受生活。

10月25日是重阳节，谭咏麟在个人社交账号上晒出一组照片。并且写道：重阳登高，我们去了一个很高的天水双连的高地，天气非常的好，十分难得，我还拿到了证书呢。

只见他染了一头金发，戴着墨镜，身穿羽绒服系着围脖，身材虽然有些发福，但还是很显温文尔雅，精神状态很不错。不得不说的是，谭咏麟完全不像70岁的人。

原来，当天谭咏麟与圈内好友一起去爬长白山。从他晒出来的证书看，他成功登上了2457米的雪山，真的让人佩服不已。

不久前他晒出的一组晨练健身照，还因为运动裤太短引发了不少热议。除了一些日常的健身，谭咏麟对于运动的热爱程度非比一般。这可能也与其成长环境有关，1950年出生的谭咏麟父亲是一名足球运动员，母亲是一位音乐爱好者，谭咏麟完美继承了父母的优点。即使是现在，他还会自己的好朋友参加足球的比赛，因为对足球了解的比较多，谭咏麟在比赛期间还会主动组织自己的队员们开会，布置作战方案。

除此之外，谭咏麟还坚持爬山跑步。创作上也没有闲着，为了能在未来有一天开演唱会与粉丝们见面，谭咏麟在生活运动之余，还会空出时间在家作词谱曲，非常认真。不得不说谭咏麟活成了大家想要的那种晚年生活。

不过令不少人担心的是，虽然身强体壮，但谭咏麟却感叹自己的记忆力下降。很多自己之前去过的地方都记不清了，不少粉丝怀疑是遗传，之前曾爆料谭咏麟的父亲就患有脑退化症，不知道谭咏麟只是单纯的因为年纪大记不清事情，还是真的患病了。

虽然记忆力出现了问题，但谭咏麟还是同意了综艺《我们的歌》的录制。不过谭咏麟面对自己的记忆力不好这个事，并没有太在意，相反还以照片的形式记录自己每天生活的细节。祝福谭校长身体健康，未来能给我们带来更多好听的歌曲。



