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盘点近年来复出受阻的八大明星，谁最让人心疼？

(2020-10-26 09:02:19)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

对于明星来说，想要成功必须要牺牲掉很多东西。娱乐圈对于明星的要求远比普通人严格，被遗忘的速度也非常快，如果因为一些事情隐退想要再复出，就难上加难。今天我们就来盘点一下近年来复出受阻的八大明星，看看谁最让人心疼。

盘点近年来复出受阻的八大明星，谁最让人心疼？

1、唐一菲

唐一菲曾经因为卷入凌潇肃与姚晨的婚姻风波，一直被舆论攻击。这两年才开始复出工作，但复出之路非常不顺，最近在《演员请就位》综艺中，还因为不愿意演《回家的诱惑》艾莉一角直接宣布退赛。本以为想着靠这个节目证明一下自己的演技，没想到最后落得如此下场，复出之路简直太难。

盘点近年来复出受阻的八大明星，谁最让人心疼？

2、李小璐

金马影后李小璐曾主动找到综艺《乘风破浪的姐姐们》节目组要自降片酬参加节目，但没想到被节目组给拒绝了。看来节目组也比较担心李小璐在婚姻上的负面新闻对节目播出产生一些影响，这几年没有综艺和影视愿意邀请李小璐，无奈之下，她当起了网红卖起了衣服。

盘点近年来复出受阻的八大明星，谁最让人心疼？

3、范冰冰

范冰冰的事业因为负面新闻耽误了两年，最近才开始逐渐恢复。但不少人发现曾经超一线的范冰冰沦为为车展站台，官方在宣传时，连她的名字都没带。

盘点近年来复出受阻的八大明星，谁最让人心疼？

4、奚梦瑶

奚梦瑶在自己事业巅峰期选择嫁入豪门，身份一跃成为了豪门太太。生了孩子后，奚梦瑶停工了很长一段时间，资源流失比较严重。虽然她开始渐渐复出，但很多机会都被别人抢走了，事业上很被动。

盘点近年来复出受阻的八大明星，谁最让人心疼？

5、唐宛

唐宛因为出演《人民的名义》中的林华华一角被人熟知，她在事业上升期选择嫁给了曹云金。没想到遭遇了婚内出轨，现在独自带着孩子生活。事业上也一蹶不振，复出之路相当不容易。

盘点近年来复出受阻的八大明星，谁最让人心疼？

6、PGone

PGone之前的人气曾经比GAI还要高，但因为卷入李小璐事件，事业遭受毁灭性打击。最近他在酒吧演唱时，唱了不到十分钟就被观众轰下了台。他想要重新走红，几乎是不可能的事。

盘点近年来复出受阻的八大明星，谁最让人心疼？

7、黄海波

黄海波也是因为深陷负面新闻，这几年虽然一直想要复出，但受到重重阻碍。去年热播剧《长安十二时辰》中其实也有黄海波的出演，但在播出时，他的戏份全部被剪，原因是有他的镜头审核不通过。

盘点近年来复出受阻的八大明星，谁最让人心疼？

8、吴秀波

吴秀波的风波已经过去了两年，但产生的影响还在继续，事业基本处于停摆状态。除了偶尔出来参加活动，基本就是隐退状态。可能是因为没有工作的缘故，吴秀波的身材也开始疏于管理，还因为身材发福上过热搜。


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