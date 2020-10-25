据韩媒报道，10月25日，韩国三星集团的会长李健熙在首尔医院逝世，享年78岁，消息传出后，一众网友都为之可惜，一代商业巨人就这样陨落，将来三星集团将会走向何方，也是大众最关心的一个问题。

对于韩国民众而言，三星集团可以说直接关乎着他们的衣食住行，也许在不少网友看来这有些夸张，可是事实就是如此。要知道三星除了生产手机，整个集团旗下还有不少其他类型的产业。

李健熙作为三星集团的领导人，他的一生也算是比较传奇的了。从小李健熙其实并不受父母的重视，在父亲李秉哲看来，长子才是家族产业的继承人，所以花大量的精力来培养他。哪知长子的能力并不突出，三星集团交给他没多久，就被其搞得一团乱，无奈之下，李秉哲只能寄希望于次子，谁曾想这时不甘心的长子竟然举报父亲李秉哲偷税漏税。

后来一度严重到要坐牢，不知为何，最后还是次子顶替父亲坐牢，事情的发展也算是峰回路转。趁着眼前的形势，三子李健熙就这样上位了，懂得讨好父亲的他就这样无声无息的赢回家族企业的管理权，手段可谓之高。

不可否认，在李健熙的管理下，三星集团的发展确实越来越好，甚至一度成为韩国的第一大企业集团。李健熙曾在上世纪带领旗下的员工对三星集团进行大规模的改革，也是那次改革的成功，让三星一直稳扎稳打的走到现在。

有传言称，李健熙留下了差不多260亿的遗产，如今他去世后，想必网友最关心的就是他留下的百亿财富如何分配的问题。李健熙有三子一女，他最小的女儿在十五年前就已经因为感情问题而选择自杀。

为了避免争产问题，李健熙很聪明，在他生前的时候，就选择让儿子和两个女儿管理企业的不同业务，所以现阶段来讲，三个子女的管理权是互不冲突的。但是明眼人都看得出，李健熙将企业最核心的业务交给了儿子李在镕管理，因此，他极有可能是未来三星集团的领导人。