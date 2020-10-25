加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：181,445,732
  • 关注人气：209,270
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

又一位明星人设崩塌？父母被曝是老赖欠债上亿，网友骂他是吸血鬼

(2020-10-25 12:20:03)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

要说最近最受关注的男团，非出道1年多的R1SE莫属了，前有任豪脚踏几只船的负面新新闻被接连曝出，接着夏之光的恋情引发了不少热议，导致团体粉丝大面积流失。随着经纪公司哇唧唧哇对他们做出了惩罚，本以为事就结束了，没想到这两天周震南又被曝出其父母因为欠债上亿，被纳入了失信执行名单，最引发人们痛恨的是其父母有钱不还，送儿子各种名牌，还送其上贵族学校。

又一位明星人设崩塌？父母被曝是老赖欠债上亿，网友骂他是吸血鬼

周震南因为参加《明日之子》被人关注，他的唱跳能力非常出色，直到参加综艺《创造营》成为C位出道的选手，一时间获得了无数粉丝的支持。因为其耿直的性格圈了不少粉丝，参加了不少综艺节目的录制，最近播出的《姐姐的爱乐之程》综艺里也有他，可以说发展潜力无限，他也是R1SE成员发展最好的成员，但没想到他也翻车了。

又一位明星人设崩塌？父母被曝是老赖欠债上亿，网友骂他是吸血鬼

从网友贴出的多张图文证明周震南父母是老赖中可以看出，周震南父母旗下的公司曾频频遭遇催债，同时还被多家公司起诉赔偿，累计金额高达1.6亿，从2016年就被列入了失信被执行人。但周震南自出道以来就是以富二代人设出圈的，他在综艺里曝光住的都是豪华大别墅。他在高中时就读于成都美视国际学校，这是一所贵族学校，不仅学费非常高昂，门槛也非常高。

又一位明星人设崩塌？父母被曝是老赖欠债上亿，网友骂他是吸血鬼

前段时间周震南曾在个人社交平台发文表示有无数人打电话骚扰他父母，当时很多粉丝猜测可能是私生，但现在看来可能是债主催债吧。不过周震南的父母可能不怕催债吧，毕竟在被列入被执行名单之后，不仅没还钱，还跟着儿子参加了节目录制，可以说心非常大了。

又一位明星人设崩塌？父母被曝是老赖欠债上亿，网友骂他是吸血鬼

周震南和其经纪公司至今都未出来做出回应，但从网络上连续不断曝出其父母欠债的实锤，看来想要挽回舆论是难上加难。希望周震南能给大家一个交代吧，毕竟父母欠的钱也都是别人一点一点挣来的。


我的更多文章：
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
散装饲料运输车多少钱？饲料运输车价格—散装饲料车厂家
散装饲料运输车多少钱？饲料运输车价格—散装饲料车厂家
散装饲料车多少钱？饲料车厂家直销，现在咨询，优惠15%！
散装饲料车多少钱？饲料车厂家直销，现在咨询，优惠15%！

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇当街吵架，传出家暴，清空恩爱合照，林心如与霍建华婚姻亮红灯？
    后一篇 >78岁三星掌门李健熙去世，曾靠夺嫡上位，260亿遗产由谁继承？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有