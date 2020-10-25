要说最近最受关注的男团，非出道1年多的R1SE莫属了，前有任豪脚踏几只船的负面新新闻被接连曝出，接着夏之光的恋情引发了不少热议，导致团体粉丝大面积流失。随着经纪公司哇唧唧哇对他们做出了惩罚，本以为事就结束了，没想到这两天周震南又被曝出其父母因为欠债上亿，被纳入了失信执行名单，最引发人们痛恨的是其父母有钱不还，送儿子各种名牌，还送其上贵族学校。

周震南因为参加《明日之子》被人关注，他的唱跳能力非常出色，直到参加综艺《创造营》成为C位出道的选手，一时间获得了无数粉丝的支持。因为其耿直的性格圈了不少粉丝，参加了不少综艺节目的录制，最近播出的《姐姐的爱乐之程》综艺里也有他，可以说发展潜力无限，他也是R1SE成员发展最好的成员，但没想到他也翻车了。

从网友贴出的多张图文证明周震南父母是老赖中可以看出，周震南父母旗下的公司曾频频遭遇催债，同时还被多家公司起诉赔偿，累计金额高达1.6亿，从2016年就被列入了失信被执行人。但周震南自出道以来就是以富二代人设出圈的，他在综艺里曝光住的都是豪华大别墅。他在高中时就读于成都美视国际学校，这是一所贵族学校，不仅学费非常高昂，门槛也非常高。

前段时间周震南曾在个人社交平台发文表示有无数人打电话骚扰他父母，当时很多粉丝猜测可能是私生，但现在看来可能是债主催债吧。不过周震南的父母可能不怕催债吧，毕竟在被列入被执行名单之后，不仅没还钱，还跟着儿子参加了节目录制，可以说心非常大了。

周震南和其经纪公司至今都未出来做出回应，但从网络上连续不断曝出其父母欠债的实锤，看来想要挽回舆论是难上加难。希望周震南能给大家一个交代吧，毕竟父母欠的钱也都是别人一点一点挣来的。



