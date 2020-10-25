林心如和霍建华自从恋情官宣到结婚生女，一路都不被人看好，而他们两个完全不理会流言蜚语，把生活过得非常幸福。但最近曝出的一条新闻，传出了两个人疑似感情生变的猜测。

有媒体拍到，当天晚上林心如与霍建华一起外出就餐，一路牵着手有说有笑非常甜蜜。但没想到走着走着，两个人开始大声争吵了起来，随后霍建华便独自驾车离去，留林心如一个人在雨中走路。

这条新闻曝出后，当媒体求证实情时，林心如第一时间出来霸气护夫，称两个人只是因为意见不合才讨论的大声了些，至于自己独自在雨中放空是想要想一些事情。

相对于林心如的澄清，霍建华本人似乎并不看重此事，从结婚到现在也从来没第一时间出来澄清过任何事，可能这是他的做事风格吧。

可能是因为前一天晚上和林心如刚刚争吵完，第二天就变成了霍建华自己一个人外出就餐，虽然表情管理到位，但看的出来有一些疲惫和消瘦。

那边林心如的社交平台也发生了变化，她把近段时间和霍建华的恩爱照片都已经删除了，可能真的是受了不少委屈。不过值得不少喜欢两个人的粉丝开心的是，去年的照片还未删除，只是做了部分的清空。

去年11月，网上就有爆料称林心如和霍建华在大街上吵架，霍建华对林心如一顿暴打。林心如伤口很重被送到了医院，霍建华非常生气，看到有镜头在拍摄还指着镜头怒吼。随后，林心如晒照片辟谣，否认自己被打进医院，她晒出练瑜伽的照片力证自己很好。

林心如早在参加节目时就表示她和霍建华就算吵架，也是因为一些鸡毛蒜皮的小事。也确实是，夫妻之间有争吵在所难免，但不得不说，霍建华这次吵架的态度让很多网友不解，大晚上把老婆独自丢在马路上，实在不安全，何况林心如还是一位人尽皆知的明星，再加上下雨天林心如躲了很长时间的雨，他都没有再回去接林心如，确实有些心酸。

不过感情毕竟是两个人的事，现在林心如也出来做了澄清，希望两个人的感情没有生变吧。你看好林心如和霍建华的这段婚姻吗？



