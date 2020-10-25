在娱乐圈就是有一种怪相，明明一个明星没什么作品，但依旧非常的火，他们的流量特别高，粉丝也很多。但是，这些流量明星也常常被人诟病靠脸吃饭。下面我们一起来盘点没有代表作却很火的八大流量明星，看看都有谁？

1、范丞丞

范丞丞通过选秀出道，又因为有范冰冰这个明星姐姐的帮助，很快便在圈内红了起来。可最近金星便公开批评范丞丞没有代表作，只是一个流量明星，希望他能赶紧出代表作。金姐的确是够“毒舌”。

2、蔡徐坤

同样是参加选秀出道的蔡徐坤，在走红之后频繁的参加综艺节目，在演戏与歌唱事业上并没有什么太大的建树，也被人说成是没什么代表作的流量明星。

3、魏大勋

魏大勋虽然一直作为演员在圈内拍戏，但是大部分时间都是在演配角，没有特别突出的代表作。倒是综艺节目参加了一大堆，和杨幂的绯闻也让他的关注度不断增加。

4、张大大

这几年张大大的人气也是高的不行，综艺节目一档接着一档。但作为主持人也没见他主持什么知名的节目，演戏的话也没什么拿的出手的作品，在娱乐圈全靠流量撑着呀。

5、黄子韬

黄子韬离开韩国男团回到国内发展可以说是带着一大波流量的。但直到现在依旧没什么音乐作品。影视圈的建树也不多。如今小鲜肉层出不穷，再没代表作，流量明星的地位可就危险了。

6、吴亦凡

与黄子韬有着同样经历的吴亦凡也常常被诟病没有代表作。无论是影视还是音乐方面都没有比较突出的作品。希望还没上线的《青簪行》能大获成功，让吴亦凡有一部拿的出手的作品。

7、沈梦辰

沈梦辰作为湖南卫视主持人，大家并没有看到她有多么出色的表现。做演员更是没有代表作。流量基本都靠综艺节目以及与杜海涛的恋情，一直红到现在也是不容易。

8、杨超越