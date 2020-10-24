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又一位17岁女星因车祸身亡！出道才2个月，去世前一天还晒美照

(2020-10-24 19:20:26)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

提及日本女团，很多人都会想到AK48、樱坂46等，但除了这些老牌的女团外，日本每年都会涌现不少新的女团，平均年龄都不大。这两年新晋女生团体Tinku的发展引起了不少人的注意，但没想到却遭遇人员意外去世的噩耗。最近有日媒曝出Tinku女团的成员七濑雪乃在一场车祸中意外去世，很快官方就认领了这个消息。

又一位17岁女星因车祸身亡！出道才2个月，去世前一天还晒美照

Tinku官方表示七濑雪乃是在10月17日因为遇到意外车祸导致重伤并昏迷，因为伤势太重，当晚就去世了，年纪才仅有17岁。但经纪公司先对成员和媒体隐瞒了这一消息，同一组合的成员也是在18号结束完演唱会的行程后才被公司告知了这一消息，可能也是比较担心这个噩耗会对成员在工作时的情绪产生影响。

又一位17岁女星因车祸身亡！出道才2个月，去世前一天还晒美照

Tinku组合成立于2015年，最初由8名成员组成，今年4月份七瀬雪乃才加入该组合，直到7月份她作为组合的成员公开亮相，在首秀舞台上，她的表现非常出彩，个人也非常努力，在组合中年龄最小。

又一位17岁女星因车祸身亡！出道才2个月，去世前一天还晒美照

虽然她还只是一名高中生，但因为长相可爱，性格好，喜欢与粉丝互动，在她车祸前一天，还在社交平台上发美照，表示自己很努力。她的人气自出道后一直居高不下，发展的非常好，原本预定的她过段时间还会参与一部电影的拍摄。

又一位17岁女星因车祸身亡！出道才2个月，去世前一天还晒美照

她虽然刚刚加入组合没多久，但和队内成员的关系非常好，成员们得知七瀬雪乃的消息后，表示犹如惊天霹雳无法接受，分别在网上表示对七瀬雪乃的哀悼，称赞她非常努力，进步很大，是一个很爱笑的女，表达了对七瀬雪乃的怀念和不舍。

又一位17岁女星因车祸身亡！出道才2个月，去世前一天还晒美照

虽然七瀬雪乃给大家带去的舞台数量有限，但从她过往的视频中不难看出，她很热爱舞台。祝福她在天堂也能继续开心，有自己喜欢的舞台吧。

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