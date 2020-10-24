在不少人看来，单眼皮不如双眼皮好看，所以人们为了眼睛的轮廓更突出，则会选择去割双眼皮，这样不仅可以让自己变得更美，整个人也会变得更加自信。这一点而言，娱乐圈的艺人也是如此，为了上镜更好看，很多单眼皮的艺人都割成双眼皮。下面就为大家盘点单眼皮变双眼皮的八大明星，你最羡慕谁？

1、张雨绮

大学时期的张雨绮还是单眼皮，长相也算清纯，也是因为这样被周星驰选中出演了电影《长江七号》，可是后来她却偷偷割了双眼皮，据说周星驰知道后很生气，两人还因此闹了矛盾。可想而知，女艺人为了变美，也是很拼了。

2、萧亚轩

萧亚轩一直以来都觉得自己的单眼皮很丑，所以后来直接去割了双眼皮，并且这一举动她在媒体前也公开承认过，想来萧亚轩也是个很耿直的女生，她不希望媒体捕风捉影，索性直接承认，但是不得不说，变成双眼皮后的她真的美了很多。

3、王丽坤

被称为“素颜女神”的王丽坤在出演美人心计的时候还是单眼皮，可是参加跳水节目的时候，不少网友发现她已经变成了双眼皮，不得不承认，她眼部的轮廓确实比之前好看很多。

4、秦海璐

秦海璐一直以自己的单眼皮引以为傲，可是后来患了产后抑郁的她因为经常哭所以损伤了眼角，在医生的建议下她割了双眼皮，这样才会减少她眼角的痛楚，就这样她经历了从单眼皮到双眼皮的过程。

5、苏有朋

苏有朋当年还是小虎队成员的时候，其实他还是单眼皮，那时的他很青涩，但又不失帅气，后来慢慢成熟后，他竟然去割了双眼皮，其颜值虽没有明显的变化，可是却显得精神很多。

6、白敬亭

之前从网络上曝光的白敬亭的证件照中不难看出，学生时期的他还是单眼皮，长相也不如现在出众，入圈后，白敬亭也让自己变成了双眼皮，配上他眼角的那颗泪痣，俨然就像画中走出来的男子。

7、罗志祥

出道前的罗志祥绝对是一名单眼皮男生，可是后来有一次他声称自己长了针眼，没多久之后，网友发现他的单眼皮变成了双眼皮，而且比以前精神很多，俨然成为粉丝心中的电眼男神。

8、成龙

据悉，功夫巨星成龙之所以将自己的单眼皮变成双眼皮，主要是为了转运，有一次试戏的时候，在一名资深电影人的建议下，成龙便有了割双眼皮的决心，没想到之后的事业运越来越好，不过小编相信这一切都离不开他自己的努力。



