说起郑欣宜，大家总会提到她是沈殿霞和郑少秋的女儿，殊不知，这些年来，她凭借自己的努力也是积累了很高的人气度和知名度。作为星二代，她一直备受争议，前不久郑欣宜上节目时，也剖白了自己的一些真实想法。

也许在很多人看来，郑欣宜不愁吃喝，当然事实亦是如此，不过，在郑欣宜的认知里，她总想要凭借自己的努力来获得想要的一切，包括观众对她的认可。

对于这个五光十色的娱乐圈，郑欣宜从小就有很深的认识，因为自己的父母都是从事艺人这一职业，可能也是受到他们的熏陶，郑欣宜早早的就入了行，歌手出身的她虽然一开始知名度都是靠父母累积的，但是她并没有气馁，反而稳打稳扎的走每一步。

上节目的时候，郑欣宜表示，其实多年来自己不管是精神还是心理都承受很大的压力，她深知与父母有直接的关系。所以长期以来，她都饱受失眠的痛苦。

严重的时候，郑欣宜会主动去寻求心理治疗师的帮助。不可否认，在娱乐圈立足，身材和颜值一定是很重要的，多年来郑欣宜都保持着200斤左右的体重，想来这也成为她压力来源的其中一部分。

对此，郑欣宜也大胆承认，早年间她确实因为自己的体重而感到焦虑，所以后来她下定决心减肥，除了想要提升自己的形象，更重要的是想要找回自信心。

值得庆幸的是，郑欣宜真的成功了，记得当时最瘦的时候她才108斤，不仅颜值能打，整个人都显得脱胎换骨。不过后来因为工作和感情问题，她的完美体形并没有保持很久，就又一次的反弹回来。

之后郑欣宜就再没有尝试减肥，她认为没有必要用这种方式来讨好别人，真实的做自己才是最重要的。向来性格讨人喜欢的郑欣宜也曾经历过几段感情，尤其是在2015年的时候，郑欣宜和男友都到了谈婚论嫁的地步，不过最后却因为小小的误会而分开，这一点让很多网友为之可惜。

在郑欣宜看来，她并不喜欢和圈内人谈恋爱，所以每段感情几乎都是和圈外人在一起，有时她甚至不惜利用社交软件来结识异性，想必这与其洋妞性格有很大的关系。

如今已经33岁的郑欣宜马上就到了继承母亲留给她的上千万遗产的年龄，对此，她好像并不期待，因为现在的她完全有能力养活自己，前段时间，她还高调宣布自己签约新公司寰亚，当时寰亚老总还特地买了一购物车的零食来欢迎她的加入。

这样看来，郑欣宜也开启了人生的另一个新方向，无论怎样，都希望这个勇于做自己的女孩能够继续在娱乐圈发光发亮，期待她为大家带来更多的好作品。



