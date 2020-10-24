最近娱乐圈的艺人接连出现塌房子事件，前面有任豪和夏之光因为恋情被公司禁止活动一到两个月，正当粉丝们怕自己喜欢的明星因为谈恋爱被塌房时，男演员金瀚的恋情就被媒体爆了出来。

媒体拍到金瀚探班张芷溪，两个人在公开场合除了穿情侣装外，男方还非常霸道的一把搂住女方的肩膀，举止相当亲密。相比于金瀚来说，张芷溪的知名度要小很多，还比金瀚大几岁，这段姐弟恋也引起了不少热议。

金瀚这几年的事业发展还不算错，出演过《锦绣未央》、《楚乔传》、《你和我的倾城时光》等多部热门的电影，合作的女演员都是如赵丽颖、唐嫣等一线的。还参加了不少综艺刷了不少存在感，但观众对张芷溪的认识就比较少了。

张芷溪出生于1987年，取得了北京电影学院表演系MFA硕士学位，2011年因为出演电视剧《光荣大地》正式出道。出道后一直以演员的身份在娱乐圈活动，出演了不少影视作品如《美人制造》、《五鼠闹东京》、《大军师司马懿之军师联盟》等，真正让她被人认识的是《宸汐缘》，她还因此得到了一个人气女配角奖。

她还因为出演《大军师司马懿之军师联盟》一度卷入到吴秀波出轨的风波中，当时她被吴秀波的第三者爆料，张芷溪还发文暗讽过吴秀波称：那位老师三番两次骚扰我，我还没报案呢，人在做天在看，人设崩塌也不稀奇。因为没有实锤她和吴秀波的新闻，再加上她反应的速度够快，这件事并没有对她的事业产生影响。

除了绯闻上的当机立断，张芷溪在事业上也非常有野心。自己不仅买小说版权写剧本，还请自己当女主角，她购买了小说《纨绔世子妃》的版权，加上张芷溪本身就是一位高才生，独自操刀修改剧本。除此之外，她还以独资的形式成立了自己的公司，不得不说，这简直就是独立女性的榜样啊。

现在她和金瀚的恋情曝光，也给她带去了一定的热度和曝光，可能事业上会有更多的发展。毕竟对于一个演员来说，只有被更多的人认识了，才有更多的机会和可能。