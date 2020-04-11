古装剧《清平乐》可是美女云集，剧中的多位女配角也很养眼。许龄月、曹曦文等多位美女也有参演这部剧。从网上曝光的剧照来看，张天爱在剧中的造型端庄典雅。张天爱在这部剧中演陈熙春，剧中陈熙春也是男主角王凯的妃子。

很多网友表示期待看到王凯和张天爱在《清平乐》中演对手戏，毕竟这是两人首次组cp。张天爱也是很有话题度的一位美女，她曾到韩国发展过，还曾和韩国男星金秀贤合演过电影。许多网友评论说张天爱是很有气场的女星。

张天爱2013年才正式进入演艺圈，不过她挺幸运的。她进入演艺圈第二年就凭借在抗战剧《二炮手》中的精彩表演获得了最佳女配角奖。2015年张天爱更是遇到了一个很合适她的角色，那就是《太子妃升职记》中的张芃芃。

当年张天爱也是凭借《太子妃升职记》这部网剧成名的。张天爱在《猫妖传》、《从你的全世界路过》等影视剧中都有不俗的表现。她曾在《中国机长》中演空姐黄佳，看过这部电影的网友们还记得这个角色吗？

张天爱和张若昀合演的都市情感剧《爱情进化论》挺好看的。张天爱也是杨洋的绯闻女友之一，他们合演过网剧，两人曾被曝疑似因戏生情。张天爱的年龄是存在争议的。网上有报道称张天爱疑似改过几次出生年份。张天爱疑似改小年龄的事情也曾引发热议。

最近张天爱也有宅在家健身，做美食。据报道，美丽的张天爱还单身。你喜欢她在《清平乐》中演的角色吗？