最近网剧《我是余欢水》正在热播，郭京飞饰演的余欢水真的是命运坎坷，让人心疼。在剧中，他经常遇人不淑，实在是太衰了。下面就跟大家来盘点剧中最让人讨厌的八大角色，看看你最想吐槽谁吧！

1、赵觉民

赵觉民是余欢水的直系上司，对余欢水平日里说话也是很不客气。素质不高，唯利是图，市井小民的姿态着实让人心生厌烦。

2、梁安妮

梁安妮生的漂亮，是很多人的梦中情人。但是她却利用美貌来为自己牟利，并不是在业务能力上下功夫。出卖色相的样子实在是让人看不起。

3、魏广军

他是余欢水公司的老总，贪财好色，但是却又胆小如鼠。在遇到危险的时候，只想着把同伴先推出去，没有担当。对待余欢水也是当面一套背后一套，让人看不顺眼。

4、吕夫蒙

号称是余欢水的好兄弟，但是却在余欢水有困难的时候不伸手相助，反而想落井下石，最后让余欢水的生活变得一团糟。打着艺术家的幌子来骗兄弟，难以让人尊重。

5、白副主任

余欢水阴差阳错成为了见义勇为英雄，白副主任负责他的人物专访。为了让新闻吸引眼球不惜造假，让余欢水对观众有所欺骗和隐瞒，侮辱了新闻工作者的高尚性。

6、余父

余欢水的父亲懦弱无能，在重组家庭里没有一点的地位，只知道向余欢水索取。连继子结婚的钱，都要向余欢水要，完全失去了一个父亲的尊严。

7、甘虹弟弟

甘虹的弟弟从来就没有看得起过余欢水，对姐夫也是百般刁难，对姐姐也是当佣人一般使唤，没有礼貌可言。

8、甘虹