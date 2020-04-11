盘点《我是余欢水》中最让人讨厌的八大角色，看看都有谁？(2020-04-11 10:58:54)
最近网剧《我是余欢水》正在热播，郭京飞饰演的余欢水真的是命运坎坷，让人心疼。在剧中，他经常遇人不淑，实在是太衰了。下面就跟大家来盘点剧中最让人讨厌的八大角色，看看你最想吐槽谁吧！
1、赵觉民
赵觉民是余欢水的直系上司，对余欢水平日里说话也是很不客气。素质不高，唯利是图，市井小民的姿态着实让人心生厌烦。
2、梁安妮
梁安妮生的漂亮，是很多人的梦中情人。但是她却利用美貌来为自己牟利，并不是在业务能力上下功夫。出卖色相的样子实在是让人看不起。
3、魏广军
他是余欢水公司的老总，贪财好色，但是却又胆小如鼠。在遇到危险的时候，只想着把同伴先推出去，没有担当。对待余欢水也是当面一套背后一套，让人看不顺眼。
4、吕夫蒙
号称是余欢水的好兄弟，但是却在余欢水有困难的时候不伸手相助，反而想落井下石，最后让余欢水的生活变得一团糟。打着艺术家的幌子来骗兄弟，难以让人尊重。
5、白副主任
余欢水阴差阳错成为了见义勇为英雄，白副主任负责他的人物专访。为了让新闻吸引眼球不惜造假，让余欢水对观众有所欺骗和隐瞒，侮辱了新闻工作者的高尚性。
6、余父
余欢水的父亲懦弱无能，在重组家庭里没有一点的地位，只知道向余欢水索取。连继子结婚的钱，都要向余欢水要，完全失去了一个父亲的尊严。
7、甘虹弟弟
甘虹的弟弟从来就没有看得起过余欢水，对姐夫也是百般刁难，对姐姐也是当佣人一般使唤，没有礼貌可言。
8、甘虹
甘虹刚开始嫁给余欢水的时候，更多考虑的是余欢水的家境。婚后余欢水工作受挫，她却没有共苦的精神，只想着逃离。婚内出轨，离婚后得知余欢水拿了见义勇为奖金，又和他热情相拥，但是转头却和新男友住在一起。