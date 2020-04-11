在娱乐圈，明星的恋情是很受人关注。近日演员张超被小12岁的前女友赵格格爆料称两人恋爱期间男方出轨多位女星，消息曝光后便引发了网友热议。有很多网友直呼慕承和滤镜破碎了，也有网友表示不相信女方爆出来的消息，仅凭截图不可信。

随着事件热度的攀升，张超在微博发文致歉称曾经和赵格格在一起过，后来分开了，在面对分手问题的时候自己处理不够妥当，在这段感情之中只有他和赵格格两个人，文中还对被牵连的人表达了歉意。道歉文一出很多网友觉得有些失望，因为文案避重就轻，甚至觉得张超变相承认了，直呼自己心中慕承和的房子塌了。

其实作为一名演员，大家多关注其作品就好，再深入去关注他的感情生活很可能自己心中的那个角色滤镜会破碎。相信很多人都看过张超演的《独家记忆》，他将慕承和这个角色刻画得十分细腻，剧中与李婷婷饰演的薛桐演绎了一场甜甜的校园恋爱，很多人都喜欢慕承和这个角色。

张超还演过偶像奇幻剧《重返二十岁》中的音乐总监谭子明，爱情电影《大话西游》中的牛魔王，纯爱电影《有一个地方只有我们知道》中的罗季，奇幻剧《铠甲勇士》中的西钊，奇幻爱情电影《我在时间尽头等你》中的吴航等角色。

张超演过的角色还挺多的，但是似乎只有《独家记忆》这部剧令他小火了一把，其他作品的反响平平。张超其实不仅会演戏，歌唱得也挺好听的，他最初是以歌手的身份出道的，曾经参加过东方卫视《加油！好男儿》的比赛，之后张超推出过单曲《指引》和《我的小宇宙》。

2011年，张超的个人音乐专辑《假》正式发行，凭借这张专辑获得了年度潜质男歌手奖。张超长得很帅气，气质很温柔，笑起来特暖，而且声音好听还会弹琴，再加上《独家记忆》这部剧刚火不久，本来发展是很好的，但是要知道娱乐圈一旦涉及感情出轨问题，不论是真是假给人的印象终究不完美了，所以作为公众人物在处理事情的时候真得处理妥当一些。