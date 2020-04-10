江欣燕长相靓丽，笑容甜美，毕业于圣士提反女子中学。18岁的时候江欣燕参加了TVB与华星唱片合办的新秀歌唱大赛，三年后她签约了香港无线电视台成为了旗下艺人。后来她加入了TVB王牌节目《欢乐今宵》的大团队，饰演菲佣一角得到观众好评。

之后江欣燕参演《我爱俏冤家》、《反斗威龙》、《如来神掌再战江湖》、《乐坛插班生》、《同事三分亲》、《舞室保卫战》等电视剧，慢慢磨练自己的演技，积累演戏的经验。只是她并没有在演艺圈发展得很好，也许还缺一个恰巧的机会。

在感情生活上江欣燕也挺曲折的。江欣燕长得很漂亮，当年张卫健对她一见钟情，江欣燕是张卫健的初恋。两人相识于TVB新秀歌唱大赛，恋爱了5年最终分手。1991年，江欣燕相识了吴积逊，两人交往了9年的时间，在2001年结束了爱情长跑步入了婚姻殿堂。

婚后江欣燕减少了演艺圈的工作，只是在2013年的时候江欣燕与吴积逊结束了12年的婚姻。江欣燕不愿多谈离婚的原因，一段近21年的感情说结束就结束，这需要很大的勇气，这其中也必有其不可言说的东西。

离婚后江欣燕便与父母住在了一起，翻看她的微博会发现离婚后的两年时间内，她经常与自己的父母同框，也时常和自己的朋友出去玩，感觉更多都是在调整自己的状态，而对于再婚江欣燕表示现在非常自由，做了别人老婆很多年，现在是人生的另一阶段。