有人用童年来治愈一生，有人却用一生来治愈童年所受的伤。原生家庭对于有些人来说就是枷锁。近日，那些影视剧中被原生家庭伤害的角色引发网友们热议。下面我们就来盘点电视剧中被原生家庭伤害的八大角色，你最心疼哪位呢？

1、樊胜美

《欢乐颂》中的樊胜美也是一个美强惨的角色。樊胜美的家人总是不停地压榨她。很多网友吐槽说原生家庭对于樊胜美来说是个沉重的包袱。

2、房似锦

《安家》中的房似锦的工作能力很强，但没想到她的童年经历那么悲惨。当年她一出生就不受她母亲待见，因为她母亲重男轻女。房似锦的母亲和弟弟还不停地向她要钱。

3、苏明玉

《都挺好》中的苏明玉也很惨，她生长在一个重男轻女的家庭，这样的家庭也让明玉受了不少罪。姚晨把苏明玉这个角色演绎得很好。

4、阿兰若

《三生三世枕上书》中国阿兰若也是很让人怜惜。她母亲不爱她，姐妹和她的关系也不好。最后阿兰若战死沙场。阿兰若的结局也是很惨烈。

5、安陵容

《甄嬛传》中的安陵容其实是很没有安全感的人，这也跟她的原生家庭有关。她母亲并不受宠，因此她渴望出人头地，为母亲争口气。

6、余欢水

《我是余欢水》中的余欢水也挺惨的。后妈的儿子要结婚，结果他爸来找他给钱，还让他按时给生活费。这样的老爸真让人无语。

7、邦尼

《完美关系》中的邦尼其实挺有魅力的，但她的成长的环境其实也不好，她的妈妈也是重男轻女。这样的原生家庭其实是不利于女孩子的健康成长的，好在邦尼很坚强。

8、润玉