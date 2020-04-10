古装剧《清平乐》才开播不久，但这部剧的热度很高。网友们都说这部剧很有看点。王凯和江疏影在剧中组帝后cp。王凯比江疏影大差不多4岁，两人的颜值都很高。王凯和江疏影首次组cp，观众们表示很期待。

不过《清平乐》中的帝后cp可不太甜。江疏影演的女主角曹皇后新婚之夜就独守空房。虽然如此，帝后之间的感情戏还是备受关注。江疏影演过的古装剧并不多，不过她在《清平乐》中的造型还是挺美的。江疏影和王凯给人感觉很有cp感。

江疏影可是一位学霸美女，她曾到国外留学。江疏影的走红离不开赵薇的力捧。她曾在赵薇执导的电影《致我们终将逝去的青春》中演过校花，这部电影也是她的成名作。当年27岁的她曾凭借这个角色获得过最佳女配角奖等奖项。

近些年江疏影发展得挺好的，她堪称是男神收割机了。她和言承旭合演过《最佳前男友》，和靳东合演过《恋爱先生》，和李易峰合演过《我在北京等你》，和杨洋合演过《全职高手》。不过如今33岁的她虽然很美，但她却是单身。

江疏影谈过恋爱，她的前男友是知名男星胡歌。胡歌比江疏影大4岁，两人合演过电视剧。其实很多粉丝觉得两人挺般配的。近两年江疏影没有公开承认的恋情，或许她把重心放在了工作上吧！