选秀节目层出不穷，最近热播的《青春有你2》便是热度较高的一档选秀节目，因为导师阵容强大，很多人都奔着导师看这个节目。其次也是因为这个节目中的选手们可谓是朵朵奇葩，各有各的特点，选手们给节目带来了很多热度和争议，下面我们就来盘点《青春有你2》中引发争议的六大选手，看看都有谁？

1、申冰

就是上一位申洁的姐姐，她们四胞胎真的给节目带来了很多热度话题。申冰是因为被网友爆料插足别人的家庭，而且这件事的“男主角”还出来发声了，所以算是实锤！因为这件事申冰也已经退赛。

2、段小微

这个初评级拿了A等级的段小微，从一开始就是引发了很多争议，节目还未播出时，段小微在网上的风评就不怎么好，原因是她盗图！不得不说蹭热度的方式都很低级。这次在评级后段小微留下了，这让很多网友不解，因为她的实力确实很差！

3、申洁

在位置测评时，申洁和王承渲竞选c位，明眼人都可以看出来王承渲的实力远远高于申洁，但是因为四姐妹抱团，申洁当了c位，后来被网友们吐槽实力太差，也被导师质疑c位的实力！

4、秦牛正威

秦牛正威可是自带热点的人，在节目中的镜头也很多。早前和某位男星的绯闻沸沸扬扬，还说过自己不会参加选秀，这不，火速自己打了自己的脸！她的实力也是堪忧，初舞台的那段朗诵让人记忆深刻，人称第一女reader！

5、蔡卓宜

对于蔡卓宜的争议就是她是否有资格参加选秀，原因是因为之前蔡卓宜在婚姻恋爱上有一些料，所以很多人就会觉得女团成员在这方面是不能有黑料的，但也有一些网友认为不管什么年龄遇到过什么事都可以参加女团选秀追求自己的梦想。不知道大家对此怎么看？

6、刘雨昕