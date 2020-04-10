最近很多网友在追《我是余欢水》这部剧，还有网友吐槽这部剧不够长，看不过瘾。《我是余欢水》这部剧中隐藏着多位金牌配角，岳旸就是其中一位。岳旸在剧中演赵觉民，这个角色也是不太讨喜。岳旸曾被嘲长着一张坏人脸。

近些年岳旸在电视剧中塑造了不少反派角色，他甚至被称为反派角色专业户。不过岳旸可是正午阳光的御用配角。说起岳旸，《欢乐颂》这部剧不得不提。他在该剧中演樊胜美的哥哥，当年他曾因为这个角色被观众骂。

蒋欣演的樊胜美很让人心疼，而樊胜美哥哥则被吐槽是个吸血鬼。岳旸的演技很好，他总能把配角演绎得很出彩。岳旸还曾在谍战剧《伪装者》中演过梁处长。近些年他真的参演了不少热播剧呢，他还曾在《都挺好》中演警察。

岳旸还和靳东合演过《鬼吹灯之精绝古城》，他在剧中演大金牙，很多网友评论说他演活了作者笔下的这个角色。岳旸29岁才开始进入演艺圈，或许是因为外型限制吧，他多是演配角。不过他的可塑性很好。岳旸还演过《北平无战事》等多部好剧。

近两年岳旸可以说是作品不断，观众在《精英律师》等影视剧中都能看到他。岳旸已经42岁了，他总是戏红人不红，不过他真的是一位好演员，他曾表示愿意当“万金油”配角。近日，岳旸也有在微博晒出《我是余欢水》这部剧的剧照。