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他长着一张坏人脸，曾因演樊胜美哥哥被骂，如今42岁婚姻却成谜

(2020-04-10 09:16:17)
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娱乐

 分类： 娱乐评论
最近很多网友在追《我是余欢水》这部剧，还有网友吐槽这部剧不够长，看不过瘾。《我是余欢水》这部剧中隐藏着多位金牌配角，岳旸就是其中一位。岳旸在剧中演赵觉民，这个角色也是不太讨喜。岳旸曾被嘲长着一张坏人脸。
他长着一张坏人脸，曾因演樊胜美哥哥被骂，如今42岁婚姻却成谜
近些年岳旸在电视剧中塑造了不少反派角色，他甚至被称为反派角色专业户。不过岳旸可是正午阳光的御用配角。说起岳旸，《欢乐颂》这部剧不得不提。他在该剧中演樊胜美的哥哥，当年他曾因为这个角色被观众骂。
他长着一张坏人脸，曾因演樊胜美哥哥被骂，如今42岁婚姻却成谜
蒋欣演的樊胜美很让人心疼，而樊胜美哥哥则被吐槽是个吸血鬼。岳旸的演技很好，他总能把配角演绎得很出彩。岳旸还曾在谍战剧《伪装者》中演过梁处长。近些年他真的参演了不少热播剧呢，他还曾在《都挺好》中演警察。
他长着一张坏人脸，曾因演樊胜美哥哥被骂，如今42岁婚姻却成谜
岳旸还和靳东合演过《鬼吹灯之精绝古城》，他在剧中演大金牙，很多网友评论说他演活了作者笔下的这个角色。岳旸29岁才开始进入演艺圈，或许是因为外型限制吧，他多是演配角。不过他的可塑性很好。岳旸还演过《北平无战事》等多部好剧。
他长着一张坏人脸，曾因演樊胜美哥哥被骂，如今42岁婚姻却成谜
近两年岳旸可以说是作品不断，观众在《精英律师》等影视剧中都能看到他。岳旸已经42岁了，他总是戏红人不红，不过他真的是一位好演员，他曾表示愿意当“万金油”配角。近日，岳旸也有在微博晒出《我是余欢水》这部剧的剧照。
他长着一张坏人脸，曾因演樊胜美哥哥被骂，如今42岁婚姻却成谜
岳旸很低调，他鲜少谈及个人感情问题。很多网友都想知道他结婚了吗？不过关于他的婚姻状况，网上没有确切的报道。你喜欢绿叶配角岳旸吗？他演过的哪个角色让你印象深刻？

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