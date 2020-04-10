可能很多人对邓郁立这个名字感到陌生，但是如果经常关注微博的人会发现这个名字最近被挂在了微博热搜。起因是因为男演员张超的前女友酷格曝光张超出轨的对象，这出轨对象之一就是邓郁立。

酷格还爆料称情人节自己收到了一束花，后来才知道张超定了两束，还有一束送给了邓郁立，她写道：“我到上海把他俩捅破后，邓郁立说出我不介意你你也别介意我的时候我三观都崩了。”此事的真假还在了解中，不过很多吃瓜群众都在等后续，还在评论区开始分析。

邓郁立的工作人员对此事立即回应称：“没什么可说的，这个事情不关于工作的问题，我们不回应，我们也不知道这个事情”，这个回答还真不能给满分，有一说一不是很好嘛。金晨的工作人员来得很直白：“已回应过，仅合作关系”，直接给出了吃瓜群众心中问题的答案。

邓郁立从小就很喜欢舞蹈和表演，2011年她考入了中央戏剧学院表演系，在校期间成绩优异。2015年邓郁立签约了柠檬时代文化有限公司，参演了电影《在世界中心呼唤爱》，饰演女高中生黄燕燕，从而正式开始了自己的演艺生涯。

之后她出演了都市商战剧《鸡毛飞上天》中创业女孩蔡晓丹，校园网络剧《班长大人》中性格高冷的班长关心怡，年代情感剧《我的小姨》中温柔的苏婉，青古装武侠剧《一寸相思》中沈曼青等角色。

喜欢追青春剧的人，可能对这部《独家记忆》有印象，这是张超搭档李婷婷主演的校园剧。剧中邓郁立饰演了敢爱敢恨的宋琪琪，爱上了三十多岁的书店老板。也许很多人当时看到剧中邓郁立的扮相感觉这个姑娘长得并不令人觉得惊艳，但看多了会觉得她很耐看。

邓郁立面容清秀，气质很干净，给人一种清冷文艺的感觉。而且邓郁立的字写得非常娟秀漂亮，这源于她父亲的培养，邓郁立从四岁便开始练习书法，翻看她的微博会有种赏心悦目的感觉，她整个微博的风格也偏向文艺范，日常照都是素颜出镜，真的是一个没有偶像包袱的女演员了。