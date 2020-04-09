正午阳光出品的古装剧《清平乐》正在热播，很多观众觉得这部剧会是一部爆款剧。除了女主角江疏影外，剧中的几位女配角也都很养眼。美女演员曹曦文也有参演该剧，她在剧中演后宫教坊教习贾玉兰。

从剧照来看，贾玉兰给人感觉温婉端庄。很多网友评论说曹曦文的气质挺适合演古装剧的。曹曦文毕业于中央戏剧学院，她和女星唐嫣是同学。曹曦文和女星刘涛长得很像，曹曦文也曾因此上过热搜。

曹曦文17岁开始演电视剧，她曾在《五星大饭店》中演杨悦，在《三国》中演蔡氏，在《野鸭子》中演野鸭子。曹曦文的戏路挺宽的。如今36岁的曹曦文给人感觉很有女人味，她愈加成熟妩媚了。

近些年曹曦文参演了多部热播剧，她在《如懿传》中演陈婉茵，在《你和我的倾城时光》中演Grace。《如懿传》这部剧可以说是美女如云，不过曹曦文还是很抢眼。曹曦文结过婚，但她已经离婚了。

据报道，曹曦文曾嫁给一位富商，曹曦文为他生有一个女儿。如今曹曦文的女儿已经6岁了。其实曹曦文和佟丽娅的老公陈思诚谈过恋爱，据报道，当年两人是因戏结缘的。网上有报道称曹曦文和陈思诚曾在一起3年。