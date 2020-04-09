相信很多女孩子都喜欢追剧吧，而女孩子们最喜欢的莫过于甜甜的剧情了，剧中男女主角的甜宠日常简直让女孩子们冒出了粉红泡泡。而最近这一部甜宠剧《楼下女友请签收》也受到了网友们的热议。

该剧还是由经典霸道总裁文《总裁的替身前妻》改编，最关键的是，剧中主演个个都是高颜值，俊男美女简直让人看得移不开眼。下面我们一起来盘点《楼下女友请签收》中的六大美女演员，你最喜欢哪一个呢？

1、徐好

徐好饰演的是女主温小暖，在剧里面造型又灵又可爱，与叶非墨撒糖互动也是很甜。而这位95年的小姐姐，在2016年就因为出演《玄门大师》而进入娱乐圈，还在真朋友里面饰演过大胆追爱的祖儿。

2、傅姝阳

傅姝阳在这里面饰演的是痴心却难掩跋扈千金特质的江灵儿，除此之外，她还饰演过另一部甜宠剧《时光教会我爱你》。

3、涂冰

涂冰在里面饰演的韩绘，是叶非墨的前女友，在剧里面可是一位大明星，而其实小姐姐的颜值也是十分高的，长相甜美而且清新脱俗，除了演员的身份，她还是一名主持人，在《夏日甜心》里面的新闻直播场面近乎完美。

4、王小橙

王小橙在剧中饰演的周晓静，是一名工作狂人，拥有过硬的本领和专业知识，做事风风火火却井井有条，而且她的眼光独到。而王小橙另一部让人所熟知的剧正是《如懿传》，她在里面饰演莲心。

5、白昕怡

这位小姐姐在剧里饰演的可是女主温小暖的好闺蜜‘汪嘉怡“，长相甜美可人而且内心坚强，白昕怡一出场也是吸了不少粉。

6、李颖