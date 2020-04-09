去年郭京飞凭借《都挺好》这部剧走红。近段时间他又凭借电视剧《我是余欢水》而人气大涨。很多网友说《我是余欢水》这部剧很好看，正午阳光的多位御用配角也有参演这部剧，赵达就是其中一位，他在剧中演吕夫蒙。

吕夫蒙这个角色并不讨喜，不过赵达的演技真的是好。说起赵达，很多网友都会想到王凯以及电视剧《大江大河》吧。年代剧《大江大河》可是赵达的成名作，剧中他演的寻建祥和男主角王凯是好兄弟。赵达的可塑性真的很强。

赵达也是一位大器晚成的男演员，最近他可以说是霸屏了。他参演有网剧《重生》，这部剧正在热播，他也参演有王凯的新剧《清平乐》。赵达就是《清平乐》中八王爷的扮演者。许多观众评论说，赵达演的八王爷给人感觉气度不凡。

赵达21岁开始演戏，他演过《黎明前的抉择》、《北平无战事》、《神犬奇兵》等影视剧。说到赵达，还有一部剧不得不提，它就是靳东主演的网剧《鬼吹灯之精绝古城》。赵达在该剧中演王胖子。虽然有观众吐槽赵达不够胖，不过他演的王胖子还是得到了很多观众的喜爱。

赵达还曾在靳东主演的热播剧《精英律师》中演江俊。近几年赵达发展的挺不错的。许多网友都很关心赵达的情感状况。39岁的赵达给人感觉潇洒帅气，但他还未婚。去年媒体曾拍到过他和女星殷桃在一起的照片，两人也因此传出绯闻。