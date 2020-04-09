最近，热播的电视剧不少。在众多的热播剧中，《龙岭迷窟》杀出重围以高分的姿态出现在了观众们面前。这部剧到底有什么魔力引得观众们如此追捧呢？下面我们就来盘点《龙岭迷窟》的六大精彩看点，你都知道吗？

看点1：经典IP改编



《龙岭迷窟》这部剧改编自天下霸唱《鬼吹灯》系列的第二部，讲述的是胡八一、王胖子、Shirley杨三人组成的铁三角组合，在龙岭迷窟寻找雮尘珠的故事。原著就拥有大量的粉丝基础，再加上之前改编的影视作品也是层出不穷。所以该网剧一经上线就获得大量的关注，首播便破亿。

看点2：演员选角到位



潘粤明的演技一直备受认可，这次他在剧中饰演胡八一也是看点满满。虽然身材管理有点问题，但是丝毫不影响观众的观看体验，胖版胡八一也是别有一番风味。许久未见的姜超这次以王胖子的身份亮相，爱耍贫嘴的他跟王胖子形象很是符合，可谓本色出演。张雨绮在剧中饰演的是Shirley杨，她把角色美丽、坚韧、聪明的特点表现的淋漓尽致，尽显角色魅力。

看点3：故事出彩



《鬼吹灯》已经被多次改编，但是这部剧一点没有让人看到剧情重复的影子，精妙的改编仿佛让观众在观看一个全新的故事。因为一只绣花鞋把胡八一、王胖子、Shirley杨一起引到了陕西古蓝县，三人成组进入古墓探险。一个个谜团就此被揭开，刺激的剧情让观众们看的停不下来。

看点4：互动剧开启全新观剧模式



《龙岭迷窟之最后的搬山道人》是《龙岭迷窟》的衍生迷你互动剧，在这部互动剧中有高伟光、高雄等演员的加入，还有辛芷蕾等艺人友情客串，卡司阵容强大。观众们在这部互动剧中以鹧鸪哨的身份出现去寻找雮尘珠。这种闯关一般的观剧模式带来了不少的趣味性，也是一大创新。

看点5：制作精良



《龙岭迷窟》虽然是一部网剧，但是它的制作堪比电影。画面很有质感，每一集就像是一个小电影一般。剧中的特效也是下了功夫，完全不出戏。

看点6：续集提上日程



在《龙岭迷窟》开播之前就有消息称是和《云南虫谷》、《昆仑神宫》、《南海归墟》、《巫峡棺山》这四部作品一同拍摄的，如果前者口碑好，那么后面的几部也会是原班人马打造。大家有没有很期待呢？