娱乐圈竞争激烈，有些明星慢慢的就成了过气明星。大家常说花无百日红，这句话放在娱乐圈也是合适的。有些明星因为没戏可拍，没工作可做，而生活落魄。下面我们来看看曾经红极一时如今却身陷困境的八大明星，你最心疼哪位？

1、徐怀钰

徐怀钰是红极一时的玉女歌手，她还演过《天地传说鱼美人》等影视剧。如今徐怀钰已经42岁了，网上有报道称她一度落魄到要依靠粉丝救济。

2、陈淑桦

陈淑桦演唱过《梦醒时分》等歌曲，她也是红极一时的歌后。如今62岁的她依然未婚。网上有报道称陈淑桦突然淡出演艺圈跟她妈妈的死有很大关系。

3、杜德伟

杜德伟演过《第八号当铺》等影视剧，他曾经很红。他曾落魄到搬回30几平米的旧房子住。不过如今58岁的杜德伟婚姻幸福。

4、潘越云

潘越云也是红极一时的女歌手，不过据报道，她过得挺惨的。网上有报道称她曾落魄到向朋友借钱度日。潘越云也是情路坎坷。如今还有多少人记得她呢？

5、许美静

许美静也是红极一时的歌后，《城里的月光》这首歌曲就是她唱的。不过许美静情路坎坷，网上有报道称许美静一度落魄到街头献唱。

6、许绍洋

许绍洋演过多部偶像剧，比如《薰衣草》、《海豚湾恋人》等等。如今许绍洋已经沦为配角了。你还记得这位曾经红极一时的偶像剧男主角吗？

7、陈晓东

陈晓东是张柏芝的前男友，他曾经很红。不过如今他多是演配角，近两年他的事业没有多大起色。不过44岁的陈晓东有一个幸福的家庭，他的娇妻比他小14岁。

8、陶大宇

陶大宇曾被称为收视天王，如今他已经56岁了。陶大宇曾被曝疑似婚内出轨，这件事也对他的事业产生了很大的负面影响。据报道，为此他还曾被公司雪藏呢。