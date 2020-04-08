相信最近有很多人都在追网剧《鬼吹灯之龙岭迷窟》，剧情紧凑，画质不错且不失幽默。剧中姜超饰演的王胖子简直承担起了这部剧中的笑点，网友直呼王胖子完全符合自己心中角色想象，嘴碎的功夫不减当年。

姜超是吉林长春人，出生在一个军人家庭中，父母都是军人。1992年，姜超考入了空军政治话剧团学员班成为了一名文艺兵。

之后在情景喜剧《炊事班的故事》中饰演新兵小姜，凭借小姜一角获得了第十六届金星奖集体获优秀演员奖，在《家有儿女》中饰演阿峰等。

2005年，姜超在古装情景剧《武林外传》中饰演专情的厨子李大嘴，凭借李大嘴一角被观众熟知。可以说李大嘴这个角色既成就了他，也限制了他，因为很多观众只记得他演过李大嘴，不记得后来他还演了什么。

其实他之后演了很多影视作品的，也尝试了很多风格迥异的角色，如《派出所的故事》中的姜涛，《侠隐记》中的皇帝朱由校，《胭脂霸王》中贪财的吴杵子，《捉妖记2》中的马戏班班主《巨额来电》中的诈骗表格等等，可这些角色替代不了李大嘴。

姜超自己也说过演戏对他来说是梦，李大嘴的成功更是梦，他一直在寻找一个能代替李大嘴的角色，但一直没有成功。就这样姜超从30岁一直找找到了45岁，终于他找到了！《龙岭迷窟》中王胖子的角色真的与他气质很贴合，圆乎乎的脸上一双精明的小眼睛，提到钱立马发亮的样子太符合了。