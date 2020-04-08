近年来选秀类节目层出不穷，产生了不少追梦的小鲜肉、小鲜花们。说起选秀，鼻祖还得是《超级女声》。湖南卫视创办的选秀节目捧红了一众艺人，2006年的《超级女声》前十强也是不少人心中的经典偶像。下面我我们就来揭秘2006年《超级女声》10强近况，看看谁过得最好？

1、尚雯婕

冠军得主尚雯婕在比赛之后也是一直追求着自己的音乐梦想，现在的她不仅是一名音乐人，还是黑金音乐的CEO，打造了一支内地男团“fresh极客少年团”，团队中的侯明昊和曾舜晞等人现在都有不错的发展。除此之外，尚雯婕还是时尚界的宠儿，经常出席时装周。

2、谭维维

在比赛后，谭维维消沉了一段，她的一首《谭某某》也说尽了苦楚。好在她毫不放弃，在音乐界坚持着，也算是闯出了一片天地。在《我是歌手》的舞台上也进入总决赛，足以证明她的实力。

3、刘力扬

刘力扬在比赛中获得了季军，赛后她也是一直为人低调，不断的发行新专辑和唱片。近几年她也涉足演艺圈，有意往演员方向发展。

4、艾梦萌

艾梦萌在比赛的时候被称为是小李玟，唱歌也很有特色。但是赛后大众对她的关注度很低，2014年她嫁给了外籍男友，现在也逐渐消失在大众的视野。

5、厉娜

厉娜在比赛的时候走的是中性风，但是近些年她曝光的照片却“变了味”，网红感满满，比之前精致了许多。厉娜现在既是歌手也是演员，全面发展，只是曝光度不太够。

6、许飞

许飞一直是创作型歌手，在比赛的时候清爽的气质让人很多观众喜爱。赛后她的发展不算好，但是湖南卫视的很多电视主题曲也都找她来演唱。近日在《王牌对王牌》节目中手撕尚雯婕让人大吃一惊，幕后的故事远比台前精彩。

7、韩真真

很多人对韩真真的这个名字不是很熟悉，但是在当年超级女声的舞台上她取得了第七名的成绩。赛后她也发表了一些单曲，但是反响平平。之后她又去了其他的选秀节目，依旧没有很大的水花。

8、REBORN

REBORN这对双胞胎姐妹花一直是以组合的身份亮相，在赛后她们两姐妹也发表过一些作品。但是因为没有明显的个人特点，REBORN也逐渐淡出大众视野。

9、唐笑

唐笑当年凭借甜美的笑容收获了大批的粉丝，2007年她还跟谢天华搭档参加《舞动奇迹》获得了冠军。不过在她嫁入豪门之后就慢慢隐退，现在经常在社交网站上分享自己的甜蜜生活。

10、阳蕾