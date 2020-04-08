加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：179,896,169
  • 关注人气：209,267
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

《清平乐》中的美女演员，曾因演哭戏患抑郁症，如今21岁演技获赞

(2020-04-08 09:37:11)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

相信很多人都看过《悲伤逆流成河》，不论是小说，电视剧还是电影版本这都是一个令人悲伤的故事。当然不也排除没有看过的人，但相信这些人多少也会从在网上看到过一些片段，比如电影版易遥跳海的那段，那个女演员的哭戏真的很有感染力。

《清平乐》中的美女演员，曾因演哭戏患抑郁症，如今21岁演技获赞

电影版《悲伤逆流成河》中饰演易遥的女演员叫任敏，她是湖南姑娘，目前就读于中央戏剧学院表演系。19岁的她第一次演戏，第一次担任女主角，演的就是这部电影《悲伤逆流成河》，这部电影最终收获了3.57亿的票房，带火了剧中的饰演顾森湘的章若楠，而任敏却得抑郁症。

《清平乐》中的美女演员，曾因演哭戏患抑郁症，如今21岁演技获赞

19岁刚刚开始演戏的萌新就要挑战一个敏感自卑，内心极度消极的角色，这是一个很大的挑战，任敏在接这部戏的时候自己也有预感，但是她可能想不到竟然会这样辛苦。她在镜头前哭了186次，17次情绪崩溃，从戏中一直崩溃到戏外，以至于拍完戏她还在戏中，得了抑郁。

《清平乐》中的美女演员，曾因演哭戏患抑郁症，如今21岁演技获赞

她说为了令自己更好地进入角色，表演指导老师安排其他演员的“霸凌”行为，真的令她感受到了霸凌的可怕，那种悲伤逆流成河的感受，所以影片中任敏的表演可以说是很真实的表现。任敏说拍摄的那四个月是她过得最冷的一个冬天，但也是最幸运的一段经历。

《清平乐》中的美女演员，曾因演哭戏患抑郁症，如今21岁演技获赞

而如今这个姑娘已经开始迎来了自己的春天，大家应该都知道凡是正午阳光影业出品都是非常精良的剧作。这次任敏将在正午阳光影业制作的古装剧《清平乐》中饰演公主赵徽柔，这是一个悲情的角色，集万千宠爱于一身，可在恋情和婚姻上的失意却令人同情。

《清平乐》中的美女演员，曾因演哭戏患抑郁症，如今21岁演技获赞

虽然任敏资历浅薄，但有着扎实的表演功底，相信她会在这部剧中有着出色的表现，在演艺道路上会更进一步。而且剧还没有播出，很多人便被任敏的扮相吸引，任敏的古装扮相着实令人惊艳，那种清冷又俏皮的韵味很迷人。

《清平乐》中的美女演员，曾因演哭戏患抑郁症，如今21岁演技获赞

现实生活中的任敏是一个喜欢宅在家的姑娘，她喜欢学习尝试新的东西，她说宅在家的确是很好的学习时间，学习长时间和家人相处，学习和自己相处。翻看她的微博你会发现这真是一个百变的姑娘，文艺范，复古范，冷艳范等等她都可以给你来一遍。

《清平乐》中的美女演员，曾因演哭戏患抑郁症，如今21岁演技获赞

任敏长相其实很特别，她鼻梁高挺，温和中带着疏离，近看有些忧郁的味道，但满脸的胶原，又非常有活力，角色的塑造性很强，在演艺圈中她是一颗正在冉冉升起的星星，即使还小却也能闪耀着属于自己的光芒。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点被吐槽性格孤僻不合群的八大明星，看看都有谁？
    后一篇 >揭秘2006年《超级女声》10强近况，看看谁过得最好？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有