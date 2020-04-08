相信很多人都看过《悲伤逆流成河》，不论是小说，电视剧还是电影版本这都是一个令人悲伤的故事。当然不也排除没有看过的人，但相信这些人多少也会从在网上看到过一些片段，比如电影版易遥跳海的那段，那个女演员的哭戏真的很有感染力。

电影版《悲伤逆流成河》中饰演易遥的女演员叫任敏，她是湖南姑娘，目前就读于中央戏剧学院表演系。19岁的她第一次演戏，第一次担任女主角，演的就是这部电影《悲伤逆流成河》，这部电影最终收获了3.57亿的票房，带火了剧中的饰演顾森湘的章若楠，而任敏却得抑郁症。

19岁刚刚开始演戏的萌新就要挑战一个敏感自卑，内心极度消极的角色，这是一个很大的挑战，任敏在接这部戏的时候自己也有预感，但是她可能想不到竟然会这样辛苦。她在镜头前哭了186次，17次情绪崩溃，从戏中一直崩溃到戏外，以至于拍完戏她还在戏中，得了抑郁。

她说为了令自己更好地进入角色，表演指导老师安排其他演员的“霸凌”行为，真的令她感受到了霸凌的可怕，那种悲伤逆流成河的感受，所以影片中任敏的表演可以说是很真实的表现。任敏说拍摄的那四个月是她过得最冷的一个冬天，但也是最幸运的一段经历。

而如今这个姑娘已经开始迎来了自己的春天，大家应该都知道凡是正午阳光影业出品都是非常精良的剧作。这次任敏将在正午阳光影业制作的古装剧《清平乐》中饰演公主赵徽柔，这是一个悲情的角色，集万千宠爱于一身，可在恋情和婚姻上的失意却令人同情。

虽然任敏资历浅薄，但有着扎实的表演功底，相信她会在这部剧中有着出色的表现，在演艺道路上会更进一步。而且剧还没有播出，很多人便被任敏的扮相吸引，任敏的古装扮相着实令人惊艳，那种清冷又俏皮的韵味很迷人。

现实生活中的任敏是一个喜欢宅在家的姑娘，她喜欢学习尝试新的东西，她说宅在家的确是很好的学习时间，学习长时间和家人相处，学习和自己相处。翻看她的微博你会发现这真是一个百变的姑娘，文艺范，复古范，冷艳范等等她都可以给你来一遍。