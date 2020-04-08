最近很多网友都宅在家追剧。有些网友喜欢宅，不太喜欢和人交往。娱乐圈中多位明星被曝有社交恐惧症。也有明星被吐槽性格怪异。下面我们就来盘点被吐槽性格孤僻不太合群的八大明星，看看都有谁？

1、郭碧婷

网上有报道称郭碧婷疑似怀孕了。郭碧婷曾被指是娱乐圈最干净的女星之一。网上有报道称郭碧婷性格孤僻，不善交际。

2、郑爽

郑爽在娱乐圈中的好友并不太多，她也曾被指不合群。有些网友吐槽郑爽有些另类，但很多网友觉得郑爽一点也不作。

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3、张曼玉

张曼玉和梁朝伟合演过电影，如今55岁的她还单身。据报道，张曼玉性格孤僻，不太合群。不过张曼玉的演技很好。

4、陈乔恩

陈乔恩正在热恋中。陈乔恩的好友曾爆料说陈乔恩是个宅女，她性格孤僻，不善交际。你看好陈乔恩和艾伦的姐弟恋吗？

5、颖儿

颖儿演《千山暮雪》的时候挺胖的，不过如今她很瘦很美。颖儿和付辛博挺般配的。网上曾有报道称颖儿不太合群，你有这样的感觉吗？

6、周星驰

周星驰捧红了多位女星，他很有才华。据报道，周星驰性格孤僻，不太合群。周星驰谈过几段恋爱，如今57岁的他还未婚。

7、梁朝伟

影帝梁朝伟的太太刘嘉玲是一位很开朗的人，她在娱乐圈中的人缘很好。但梁朝伟性格内向，他曾表示他有社交恐惧症。不过梁朝伟是许多女人心目中的男神。

8、霍建华

老干部霍建华已经关闭了工作室的微博。霍建华曾表示他是一个比较沉闷的人，不善交际。霍建华曾自曝说他是性格比较孤僻的人。