4月7日上午，韩国艺人苏志燮的经纪公司宣布，苏志燮与赵恩静完成了结婚登记，在法律意义上成为了夫妻。考虑到疫情的情况，双方决定省略华丽的仪式安静简单地举行婚礼，并捐献了5000万韩元用于弱势阶层儿童的学习用具。

苏志燮比赵恩静大了17岁，当时苏志燮为了宣传电影录制了SBS综艺节目，从而相识了担任节目记者的赵恩静。2019年5月两人的恋情曝光，苏志燮表示：“未能提前转告很抱歉……突然把这个消息传达给大家，我也很紧张，但希望大家能够以温暖的视线和心态来关注我……我有了珍爱的人，她默默守护在我身边，给我很大的力量”。

恋情一曝光苏志燮便立刻做出表示，非常及时地去保护了他珍爱的那个人，这样的举动带给女方很大的安全感，也许就是这样的安全感，即使双方的年龄差了17岁，但还是恩爱地走到了一起，并且走向了婚姻的殿堂。

苏志燮最初是以模特的身份出道，1997年参演电视剧《天桥风云》饰演宋庆哲一角，从而踏入了演艺圈，之后出演了《花嫁》、《千年之爱》、《巴厘岛的故事》、《正在恋爱中》等影视作品。

2004年，27岁的苏志燮搭挡林秀晶主演电视剧《对不起，我爱你》，凭借车武赫一角包揽了KBS演技大赏优秀男子演技奖、最佳人气奖、最佳网络人气奖、最佳情侣奖四项大奖。之后在服役的两年中又凭借《对不起，我爱你》获得了第41届韩国百想艺术大赏电视部门最优秀男子演技奖。

2008年苏志燮携着电影《电影就是电影》重回演艺界，不仅获了多个电影奖项，还获得了第28届韩国影评奖最佳男主角的荣誉。次年苏志燮成立了自己的51K经纪公司，自立门户当了老板。成为老板之后的苏志燮发展的方向拓宽得更广了。

除了演戏之外，他还成为了途尚咖啡连锁店的广告代言人和合伙人，还陆续发行了个人的迷你音乐专辑。后因为与韩国花样滑冰选手金妍儿在提高韩国国际知名度上做出的杰出贡献，江原道除了修建以苏志燮的名字命名的公路以外，还开通了以苏志燮的名字命名的火车，这太有意义了。

虽然成为老板之后的苏志燮看起来更加忙碌了，但是所带来的作品也更加的精良。他搭挡孔孝真主演的电视剧《主君的太阳》，剧中他别扭撒娇、卖萌唱歌等都赋予朱中元主这个角色独特的魅力，成为苏志燮演技路上一次成功的反转之作，形象深得人心。