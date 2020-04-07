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《无心法师3》中的美女，与张若昀演情侣成名，如今25岁还是单身

(2020-04-07 13:12:01)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论
玄幻网剧《无心法师3》正在热播，这次陈瑶在剧中演女主角，她还是一人分饰两角呢。不过陈瑶在《无心法师3》中演的不是岳绮罗。陈瑶的演技是在线的，她在剧中的男装造型很飒。最近很多网友在追这部剧呢。
《无心法师3》中的美女，与张若昀演情侣成名，如今25岁还是单身
《无心法师》可是陈瑶的成名剧，她在第一部和第二部中演的都是反派角色，不过观众们还是很喜欢她。陈瑶长着一张萝莉脸，也有网友说她长着一张初恋脸。唐艺昕的老公张若昀和陈瑶在《无心法师》第一部中组过cp。
《无心法师3》中的美女，与张若昀演情侣成名，如今25岁还是单身
陈瑶和张若昀获赞cp感爆棚，可惜张若昀没有参演《无心法师3》。陈瑶毕业于北京电影学院，她出道就获得了跟胡歌等明星搭戏的机会，胡歌主演的《旋风十一人》是她演过的第一部电视剧。陈瑶的气质和脸型不管是演现代剧还是演古装剧都很美。
《无心法师3》中的美女，与张若昀演情侣成名，如今25岁还是单身
进入演艺圈以来，陈瑶参演过《青丘狐传说》、《橙红年代》等热播剧。陈瑶曾表示她很喜欢男星陈坤，能考入北电，又能碰到适合自己的角色，她觉得自己挺幸运的。陈瑶成名挺早的，不过出道6年，她一直没能爆红，许多网友觉得蛮可惜的。
《无心法师3》中的美女，与张若昀演情侣成名，如今25岁还是单身
不过陈瑶才25岁，她的发展机会还很多。近来陈瑶也有通过微博为她的新剧《无心法师3》做宣传。陈瑶经常更新微博，并晒出个人美照。陈瑶喜欢猫，她有时也会晒出她的萌猫。陈瑶真的很有亲和力。
《无心法师3》中的美女，与张若昀演情侣成名，如今25岁还是单身
25岁的陈瑶少女感十足。近两年陈瑶并没有公开承认的恋情，美丽的她还单身。你喜欢陈瑶吗？你有在看她的新剧吗？

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