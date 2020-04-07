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《清平乐》中的美女排行，许龄月第六，张天爱第二，第一是谁？

(2020-04-07 11:44:37)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，根据小说《孤城闭》改编，由王凯、江疏影、王楚然等主演的大型古装剧《清平乐》即将播出，一时引起网友热议。作为正午阳光出品的高质量古装剧，《清平乐》一经开拍就备受关注，如今在万众期待下总是是要播出了。那么接下来，就让我们来盘点《清平乐》中的八大美女演员，看看你最喜欢谁？

《清平乐》中的美女排行，许龄月第六，张天爱第二，第一是谁？

1、江疏影

作为剧中最受观众关注的女主角，江疏影饰演的“曹皇后”的服饰最为华丽，让身为皇后的她看上去高贵无比，很有皇后的威严，而江疏影端庄大气的长相，也非常适合这一角色，想必会给观众带来精彩表现。

《清平乐》中的美女排行，许龄月第六，张天爱第二，第一是谁？

2、张天爱

张天爱小姐姐这次在剧中客串，饰演宋仁宗爱上的一个身份卑微的女子“陈氏”。虽说是客串，但扮相上看却是一点也不输给主角，显得非常温婉可人。

《清平乐》中的美女排行，许龄月第六，张天爱第二，第一是谁？

3、任敏

95后小花旦任敏一直以来都算是演技颜值俱佳的新生代演员，此次得以拍摄正午阳光出品的古装剧，饰演宋仁宗最疼爱的公主“赵徽柔”，与众多老戏骨对戏，对她来说是个很大的机会。

《清平乐》中的美女排行，许龄月第六，张天爱第二，第一是谁？

4、王楚然

还记得《将军在上》里让人记忆深刻的表妹“柳惜音”吗，她的扮演者王楚然此次在《清平乐》饰演后宫最得宠的女人“张贵妃”，从清冷表妹变为妩媚贵妃，转变很让人期待啊。

《清平乐》中的美女排行，许龄月第六，张天爱第二，第一是谁？

5、曹曦文

演员曹曦文此次在电视剧《清平乐》中饰演的是“贾婆婆”一角，从剧照上来看，是个有故事的角色，倘若演的好说不定会给观众留下极为深刻的印象。

《清平乐》中的美女排行，许龄月第六，张天爱第二，第一是谁？

6、许龄月

新晋小花许龄月在剧中饰演宋仁宗的青梅竹马，同时也是公主赵徽柔的生母“苗娘子”，看她神色温柔，想必是个讨喜的角色，相信播出后能圈一波粉。

《清平乐》中的美女排行，许龄月第六，张天爱第二，第一是谁？

7、陆妍淇

我们经常会在各大电视剧中陆妍淇妹子客串的身影，此次在《清平乐》中也不例外。她这次饰演不甘愿被宫墙深锁的“董秋和”一角，想来挑战挺大的，期待她的表现吧。

《清平乐》中的美女排行，许龄月第六，张天爱第二，第一是谁？

8、吴越

老戏骨吴越此次在《清平乐》中挑战自己，饰演宋朝临朝称制把政的“刘娥”。她看起来雍容华贵，但眉眼却有些许忧愁，不知道在剧中又有着怎样的故事呢。


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