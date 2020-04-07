曾泳醍出生于广东省深圳市，籍贯是在四川成都，她毕业于中央戏剧学院表演系音乐剧专业。在校期间，曾泳醍曾在中央电视台综艺晚会《永远的长征》中担任主持人，在中戏原创音乐剧中《伪君子》中饰演欧米尔夫人，在她的毕业作品音乐剧《名扬四海》中饰演了贝尔和卡门。

曾泳醍选择表演的原因很简单，只是想知道自己的人生会不会有更多的可能性，可以说就为了这个想法而去尝试的真的很勇敢。2010年，曾泳醍出演由佟大为和马伊琍合作主演的家庭伦理剧《婚姻保卫战》，剧中饰演海外归来的常小小。

曾泳醍凭借常小小一角正式进入了演艺圈，也凭借这个角色入围了秋季电视剧互联网评选盛典最佳女新人奖，可以说这一炮打得还挺顺利的，毕竟刚出道就能和赵宝刚导演合作，是一份难得的幸运。

之后她在青春励志剧《北京青年》中饰演叶坦白，在谍战情感剧《战火四千金》中饰演富家小姐墨玉，在都市爱情剧《美梦成真》中饰演敢爱敢恨的白花花，在都市情感剧《北上广依然相信爱情》中饰演职场白领Maggie等。

就这样表演打开了曾泳醍人生的另一扇门，她说：“人生一辈子的时间其实很少，演员这个职业让我真正热爱的也正是它能让我体验不同的人生，生活就是戏......虽然每次演完会因为这个人物结束了有了一种失落感，但同时这些人物也让我的生命渐渐丰富了起来”，能够找到一份自己热爱的职业很重要，从中寻找快乐也很有意义。

曾泳醍出道近十年，演艺事业发展得并不是大红大紫，对此她也有自己的见解：“不红是必然，红是偶然”，她看得真的很透彻，红真的是偶然，可能因为一个角色，因为一部戏，这都需要机缘，过于追求只会失去自己的本心。

曾泳醍五官端正，很漂亮，在一定程度上和女演员陈彦妃很相似，和李小冉也有些相像之处，李小冉曾笑称曾泳醍是她失散多年的妹妹。曾泳醍是个很爱笑的姑娘，她也一直相信爱笑的人运气一定不会很差，而且她笑起来的样子很感染别人。