加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：179,896,169
  • 关注人气：209,267
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点沉迷直播与网红抢饭吃的八大明星，看看都有谁？

(2020-04-07 09:39:55)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

如今很多人在看直播的时候，会忍不住给主播刷礼物，这也是网红们挣钱的一种方式。近些年赵本山的多位徒弟也都喜欢在网上开直播。下面我们就来盘点沉迷直播与网红抢饭吃的八大明星，看看都有谁？

盘点沉迷直播与网红抢饭吃的八大明星，看看都有谁？

1、李湘

近些年李湘多次开直播卖货。曾有网友吐槽李湘直播卖东西给人感觉有点low，毕竟她曾是湖南台的当家花旦。不过李湘却表示家庭主妇闲来无事去购物是很愉快的事情。

盘点沉迷直播与网红抢饭吃的八大明星，看看都有谁？

2、王祖蓝

很多网友喜欢王祖蓝，他虽然长得不算帅，但他幽默又专情。王祖蓝也曾通过平台直播卖货，他也挺有号召力的。

盘点沉迷直播与网红抢饭吃的八大明星，看看都有谁？

3、刘小光

赵本山的徒弟刘小光曾在《乡村爱情》系列剧中演赵四，他也挺喜欢开直播的。但据报道，赵本山下了“禁播令”，这可能会对他的徒弟们产生影响。

盘点沉迷直播与网红抢饭吃的八大明星，看看都有谁？

4、毕畅

毕畅就是《乡村爱情》中王小蒙的扮演者。毕畅在网络上的人气也很高。很多粉丝关注她。毕畅的颜值还是挺高的，你看过她的直播吗？

盘点沉迷直播与网红抢饭吃的八大明星，看看都有谁？

5、宋晓峰

本山传媒有多位演员在网上搞直播。直播也是一种创收的方式吧！本山传媒的宋晓峰也是一位网络红人呀，他的直播间也有很多粉丝。

盘点沉迷直播与网红抢饭吃的八大明星，看看都有谁？

6、柳岩

柳岩直播卖货的事情也曾引发网友们热议。曾有网友吐槽感觉柳岩沦为了网红，不过据报道，柳岩在直播平台上的人气挺高的，她曾在3小时内创下了1500万元交易量。

盘点沉迷直播与网红抢饭吃的八大明星，看看都有谁？

7、关婷娜

关婷娜可是本山传媒旗下的性感美女。关婷娜的直播间也有很多粉丝。关婷娜已经37岁了，不过她依然很有魅力。

盘点沉迷直播与网红抢饭吃的八大明星，看看都有谁？

8、孙耀威

很多网友有看过孙耀威主演的《乌龙闯情关》吧？孙耀威曾经很红，近些年他的影视剧作品并不多，他倒是通过在网上开直播挣了不少钱。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇《安家》中的美女演员，演势利妈妈被吐槽，如今46岁婚姻却成谜
    后一篇 >《民国奇探》中的美女演员，长相酷似李小冉，如今32岁却还是单身
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有