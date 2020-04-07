如今很多人在看直播的时候，会忍不住给主播刷礼物，这也是网红们挣钱的一种方式。近些年赵本山的多位徒弟也都喜欢在网上开直播。下面我们就来盘点沉迷直播与网红抢饭吃的八大明星，看看都有谁？

1、李湘

近些年李湘多次开直播卖货。曾有网友吐槽李湘直播卖东西给人感觉有点low，毕竟她曾是湖南台的当家花旦。不过李湘却表示家庭主妇闲来无事去购物是很愉快的事情。

2、王祖蓝

很多网友喜欢王祖蓝，他虽然长得不算帅，但他幽默又专情。王祖蓝也曾通过平台直播卖货，他也挺有号召力的。

3、刘小光

赵本山的徒弟刘小光曾在《乡村爱情》系列剧中演赵四，他也挺喜欢开直播的。但据报道，赵本山下了“禁播令”，这可能会对他的徒弟们产生影响。

4、毕畅

毕畅就是《乡村爱情》中王小蒙的扮演者。毕畅在网络上的人气也很高。很多粉丝关注她。毕畅的颜值还是挺高的，你看过她的直播吗？

5、宋晓峰

本山传媒有多位演员在网上搞直播。直播也是一种创收的方式吧！本山传媒的宋晓峰也是一位网络红人呀，他的直播间也有很多粉丝。

6、柳岩

柳岩直播卖货的事情也曾引发网友们热议。曾有网友吐槽感觉柳岩沦为了网红，不过据报道，柳岩在直播平台上的人气挺高的，她曾在3小时内创下了1500万元交易量。

7、关婷娜

关婷娜可是本山传媒旗下的性感美女。关婷娜的直播间也有很多粉丝。关婷娜已经37岁了，不过她依然很有魅力。

8、孙耀威

很多网友有看过孙耀威主演的《乌龙闯情关》吧？孙耀威曾经很红，近些年他的影视剧作品并不多，他倒是通过在网上开直播挣了不少钱。